Cruzeiro está a 11 vitórias e um empate da elite

O Cruzeiro derrotou o time alagoano, por 2 a 0, chegou aos 28 pontos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Chegar aos 28 pontos e à nona vitória consecutiva era o maior objetivo do Cruzeiro contra o CRB, que briga para não cair. Mineirão lotado e “papai” Ronaldo com a alma lavada e promessa cumprida, lá em Santiago de Compostela, pela volta do seu clube, Valladolid, à La Liga Espanhola.

E não deu outra: o Cruzeiro derrotou o time alagoano, por 2 a 0, chegou aos 28 pontos e, pela média dos últimos 5 anos, ficou a 11 vitórias e um empate da volta à elite.

Edu e Rafa Silva marcaram os gols. Com 1 minuto de jogo, o Cruzeiro já mostrou o cartão de visita com boa defesa do goleiro alagoano.

Esse Cruzeiro tem padrão de jogo, qualidade e um técnico bem inteligente. Ele não é daqueles que fazem teatro. Ao contrário, quando precisa mudar a postura do time, o faz no vestiário.

Chega de ódio e preconceito no mundo! O futebol é feito para unir povos.

Brock arriscou de longe e o goleirão “bateu roupa”. A impressão era de que o gol cruzeirense era questão de tempo, embora o adversário fizesse ótima marcação.





E o gol aconteceu com Edu e não foi um gol qualquer. Cobrança de escanteio da direita, a bola sobrou para ele, no segundo pau, dar um lindo voleio e fazer Cruzeiro 1 a 0.

Gol de quem conhece, gol de artilheiro, que “papai” Ronaldo deve ter vibrado demais! Que golaço! O segundo gol veio em seguida. Neto lançou Rafa Silva pelo meio, ele dominou, entrou na área e tocou no canto, matando o goleiro. Cruzeiro 2 a 0.

Que festa da torcida azul! Era jogo para golear e lavar a alma. O resultado nos primeiros 45 minutos foi justíssimo, pela qualidade do time azul e pela vontade de seus jogadores.





O segundo tempo começou e o Cruzeiro queria mais gols, até como forma de agradecimento ao apoio que vem recebendo da torcida. É uma lua de mel interminável. O CRB assustou com Richard.

A bola passou raspando. Anselmo Ramon também deu o ar da graça, mas chutou longe. O Cruzeiro queria encaixar um contra-ataque para definir a parada e golear. Estava faltando aquele último toque, mais preciso. Rafa Silva e Jajá infernizavam a defesa do CRB.

A torcida cantava e dançava pela grande fase da equipe. É o que eu digo: quando um adversário vai encarar esse Cruzeiro, ele já vai com medo, pois sabe o potencial que a equipe tem. E domingo, no Maracanã, Vasco e Cruzeiro terão 65 mil pagantes, sendo 4 mil torcedores cruzeirenses.

Os dois times vivem grande momento, e o melhor: a liderança não estará ameaçada, pois, mesmo que perca, o Cruzeiro ainda manterá 4 pontos de distância para o Vasco.

Hoje a diferença é de 7 pontos. Se vencer, o time azul abrirá 10 pontos para o time carioca. Como dizem os torcedores azuis: “segue o vice-líder, pois o líder, disparou”. Verdade pura!





REVOLTA





O jogador Edenílson, do Internacional, revoltado pelo resultado inconclusivo com relação ao possível racismo de Rafael Ramos, jogador do Corinthians, que o teria chamado de “macaco”, publicou em seu instagram mudando o “nome” para: “Macaco Edenílson Andrade dos Santos”.

Realmente é revoltante o ódio e o racismo que estamos vivendo. A Ednílson a minha solidariedade. É claro que ele ouviu alguma coisa que o magoou demais. Ninguém inventaria uma coisa dessas, se não tivesse acontecido mesmo. Racismo é crime e os racistas deveriam apodrecer na cadeia.