Empolgada com a campanha da Raposa na Série B, torcida deve comparecer em grande número ao Mineirão na partida contra o CRB (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)







Um mar de gente no Mineirão esta noite, em horário maravilhoso, às 19h, para ver o Cruzeiro chegar aos 28 pontos e abrir ainda mais a distância para os concorrentes ao acesso à elite do nosso futebol. O adversário é o CRB, equipe bem montada, que deu trabalho ao time azul na temporada passada. Só que agora a banda toca diferente pelos lados da Toca 2, pois quem comanda o time, e é o dono dele, é Ronaldo Fenômeno, altamente profissional, que deu um norte ao clube, numa parceria “fenomenal” com jogadores, técnico e torcida. Toda vez que os ingressos são colocados à venda se esgotam rapidamente. E, pelas contas de um seguidor do meu instagram @jaecicarvalhooficial, faltam apenas 12 vitórias, em 28 jogos, para o Cruzeiro voltar ao seu lugar de origem.





Fico muito feliz em perceber que essa parceria entre Ronaldo e o clube está dando certo, embora faltem alguns ajustes. A contratação de jogadores em julho será fundamental para que o time se mantenha entre os quatro primeiros, pois haverá baixas por contusão e cartões. E a gente sabe que o grupo é bem enxuto. Ronaldo e Pezzolano sabem disso. Outro detalhe que poderá pesar é a cobrança que a Fifa deverá fazer de pendências por contratações. Só a de Rodriguinho, contratado de forma irresponsável quando atuava no Egito, custa cerca de R$ 60 milhões. É bom a diretoria se precaver. Cobrança da Fifa não é fácil. Tem que resolver na hora!





Não há outra expectativa para hoje que não seja mais uma grande vitória, que seria a nona seguida. Torcida e time têm um pacto e os jogadores estão correspondendo ao apoio irrestrito. A consistência do time, principalmente em seu setor defensivo, tem dado mostras de que essa fase não é passageira e sim definitiva. Para quem sofreu nos últimos dois anos pela incompetência de gente que nunca deu um chute na bola, a fase mudou. Hoje quem comanda o clube é do ramo e pôs o Cruzeiro no trilho certinho. Que me perdoe o CRB, mas a torcida já contabiliza os três pontos desta noite, para ficar a 11 vitórias da volta à elite. Que assim seja!





Na busca pelo tri

O Atlético encara o Fluminense, no horário indecente das 21h30, num país violento como o Brasil. Porém, o povo não se rebela, de forma pacífica, contra isso. Fazer o quê? O jogo será no Maracanã e o alvinegro vai em busca de mais um bom resultado, pois, junto com o Palmeiras, é o principal candidato ao título. O Atlético não é mais aquele time de marcação forte, na saída de bola do adversário, e alguns de seus atletas não rendem o que rendiam no passado. Mas, ainda assim, o Galo é um time forte, consistente e que, aos poucos, vai tendo a cara do seu novo técnico, o turco Mohamed. Não há dúvidas de que vai disputar as três taças, em condições de ganhá-las. O Brasileirão deste ano está mais disputado e com o nível técnico ainda mais baixo. Pelo jeito, ninguém vai disparar. Equipes inferiores, no momento, como Corinthians e Fluminense, poderão dar trabalho. O Flamengo é a grande decepção, com jogadores badalados e futebol abaixo de qualquer crítica. Se eu tivesse que apostar minhas fichas hoje, não hesitaria em por 50% no Galo e os outros 50% no Porco.





Confrontos na Copa do Brasil

Impressionante os confrontos em sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil, realizado na sede da CBF, ontem. Clássicos estaduais e nacionais, rivalidades históricas como Atlético e Flamengo. O Cruzeiro vai pegar o Fluminense. América x Botafogo, São Paulo x Palmeiras, Santos x Corinthians, Ceará x Fortaleza e Goiás x Athletico-GO. Somente Athletico PR x Bahia não é um clássico estadual ou de grande rivalidade. Nem o mais otimista dos torcedores conseguiria imaginar sete clássicos desse porte e rivalidade histórica. O Galo eliminou o Flamengo na Copa do Brasil de 2014, quando perdeu no Maracanã, por 2 a 0, e o rubro-negro fez 1 a 0 no Mineirão, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo meteu quatro gols, fez 4 a 1, e eliminou o rubro-negro. Com certeza é a maior rivalidade do país, pois as duas equipes se odeiam e os torcedores fazem questão de tornar isso público. Com certeza será o confronto mais esperado. Vale lembrar que a Copa do Brasil premia o campeão com cifras extraordinárias. O Atlético defenderá o título, pois é o atual campeão.