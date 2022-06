Palmeiras 0 x 0 Galo: pouca inspiração dos dois melhores times do Brasil

Hulk teve atuação apagada no empate entre Atlético e Palmeiras, no Allianz Parque (foto: Pedro Souza / Atlético)



O Corinthians, com 18 pontos, e líder isolado, agradeceu. O resultado não vai alterar o que já sabemos: ambos vão continuar na disputa da taça, mas poderiam mostrar um pouco mais.



Na coluna desse sábado, pedi um 4 a 3 para o Galo diante do Palmeiras, no Allianz Parque, por se tratar das duas melhores equipes do Brasil. Eu esperava muita criatividade e grandes lances. Sim, sou um sonhador, pois quero ver no Brasil os grandes jogos, com muita qualidade.O empate por 0 a 0 mostrou um futebol pobre, pouco agressivo e de muita marcação.

O que se esperava era um grande jogo, já que são as duas melhores equipes do país. Uma partida aberta, com várias alternativas. E o começo me agradou muito, pois mostrou as duas equipes interessadas em atacar. Porém, foi só impressão. O Palmeiras não se impunha e explorava apenas os contra-ataques. O Galo, sim, buscava o gol, marcando em cima.





Rafael Veiga sentiu incômodo na coxa direita e saiu logo aos 12 minutos. Uma baixa e tanto para o Porco. Sasha tentou uma meia bicicleta e preocupou Marcelo Lomba. A bola foi para fora. O time paulista quase marcou em cobrança de escanteio, que a zaga se confundiu. Em seguida, Roni fez fila pela esquerda e bagunçou a defesa alvinegra. Nacho quase marcou, aproveitando rebote.





Allan arriscou e Lomba segurou firme. A melhor chance foi de Navarro: cara a cara com Everson, chutou para fora. Os goleiros não trabalhavam. Não fizeram uma defesa sequer. O empate acabou sendo justo. Se esse é o futebol dos dois melhores times do Brasil, no momento, é preocupante.





Esperava-se mais no segundo tempo. Gustavo Scarpa quase marcou em chute rasteiro, que passou rente a trave. Ademir, pela direita, não me agradava. Nacho criava pouco e Hulk, isolado, tentava algo. O Palmeiras insistia com Dudu, o jogador mais perigoso, mas muito bem marcado pelo jovem Rubens.





Aos 9 do segundo tempo, Sasha arriscou de longe e Lomba fez a defesa, sem problemas. Murilo cabeceou e Everson fez a defesa, também tranquilo. Sabemos que é um jogo de dois candidatos ao título, mas será que não dava para ambos mostrarem um futebol de mais qualidade?





A gente cria uma expectativa, justamente por serem apontadas como as melhores equipes do país, que ganharam tudo na temporada passada. Mas a decepção vem do mesmo tamanho.



A entrada de Otávio, volante, na vaga de Sasha, foi para proteger ainda mais a defesa alvinegra. Parecia que os dois treinadores estavam satisfeitos com o empate sem gols. É triste saber que o único lugar do mundo em que o campeonato não para quando a Seleção joga é no Brasil.



Palmeiras e Galo foram prejudicados, pois têm jogadores convocados por Tite para a excursão a Ásia. Amanhã, o adversário será o Japão. Os clubes não sabem a força que têm a aceitam tudo que lhes é imposto.



O Palmeiras até esteve melhor a partir dos 25 minutos do segundo tempo, mas não foi forte o suficiente, para vencer. O Galo fatura um ponto e segue sua caminhada rumo ao tricampeonato brasileiro. Quarta-feira, o adversário é o Fluminense, no Maracanã.





Messi 5 vezes





Em amistoso contra a Estônia, a Argentina goleou por 5 a 0, com 5 gols de Messi. São 33 partidas de invencibilidade e muita qualidade dos hermanos, que do meio para a frente têm uma equipe muito forte, com Messi, Di María, Lautaro e Dybala. Para mim, a Argentina deverá ser uma das finalistas da Copa do Catar, porém, vai precisar confirmar isso com grandes jogos no Mundial.





O País de Gales, de Gareth Bale, venceu a Ucrânia por 1 a 0, e se classificou, depois de 64 anos, para a Copa do Mundo. Um feito espetacular, de uma seleção que fez excelente Eurocopa.