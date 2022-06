Cruzeiro e Atlético estão em paz com seus torcedores

Os gols e as boas atuações dos atacantes Edu, do Cruzeiro e Hulk, do Atlético, têm ajudado os times mineiros a viver bom momento nas competições nacionais (foto: Staff Images/Cruzeiro/Alexandre Guzanshe/EM/d.A Press)

O Cruzeiro é líder isolado da Série B, com 22 pontos e uma boa gordura. E para completar, seu dono, Ronaldo Fenômeno, não tem mais a preocupação com o Valladolid, na Espanha, pois seu clube voltou à elite na La Liga. Portanto, ele pode voltar os olhos apenas para o Cruzeiro, contratar quatro jogadores e dar mais estrutura para que o clube volte logo a ficar entre os gigantes do futebol, que sempre foi o lugar do clube azul. Entrevistei Pedro Mesquita, da XP Investimentos, em Paris – entrevista que bombou no meu canal de Youtube no meu Blog no Superesportes –, ele está colado em Ronaldo e, com certeza, sabe das necessidades para o time se manter entre os quatro primeiros da Série B. Em breve terei novidades sobre o Fenômeno, com quem troquei mensagens no domingo, ainda em Paris. Ele já estava de volta a Espanha, onde assistiu a volta do Valladolid à Primeira Divisão.

A torcida está em êxtase. Nem em seus melhores sonhos poderia imaginar um começo tão maravilhoso na Série B, depois de dois anos de calvário. Claro que ainda haverá problemas, como dívidas na Fifa e com ex-jogadores e funcionários. Pendências altas. A Justiça vai acabar determinando que as dívidas que pertenciam aos clubes sejas anexadas à SAF. Não há como não entender assim. Os novos donos não podem ignorar dívidas com ex-atletas. De qualquer maneira, o importante é saber que o Cruzeiro tem um norte, um dono e que as coisas estão funcionando dentro de uma normalidade. Salários em dia, torcida lotando o Mineirão e o time com uma pontuação de campeão. Isso já basta para deixar a China Azul em zona de conforto.

No Atlético as coisas têm caminhado bem, desde a temporada passada, quando o time decidiu quase tudo e ganhou duas taças importantes. Mas a dívida aumentou, substancialmente, e foi necessário o conselho votar pela venda do restante do shopping DiamondMall. A diretoria já pôs preço: acima de R$ 300 milhões. Com o dinheiro, vai pagar dívidas, e promete dar desconto de 50% para os credores que quiserem receber à vista. Acho que será ótimo tanto para os credores quanto para o clube.

Em campo, embora não esteja praticando aquele futebol de primeira linha, o time está na ponta da tabela junto com o Palmeiras e Corinthians, e isso é o que importa para os torcedores. O Galo se mantém em busca de todas as taças que está disputando, com chances reais de ganhá-las. Faltou a Libertadores, na temporada passada, quem sabe ele virá nessa? Como é bom ver os clubes mineiros se organizando, buscando taças e um futebol de qualidade. Vale lembrar que o Brasileirão está embolado e que nenhum clube disparou até agora. Só lamento que não seja um equilíbrio em alto nível e sim com um futebol pobre, apresentado pela maioria. De qualquer forma, é o que temos, e precisamos apoiar, sem, porém, esquecer de exigir um algo mais.

VERGONHA

Foi vergonhoso o que a polícia fez no sábado, antes, durante e depois da final da Champions League. Torcedores foram agredidos, sofreram com gás de pimenta e todo tipo de truculência. Vi companheiros de imprensa agredidos também. Enfim, um horror. A partida entre Liverpool e Real sofreu um atraso de 35 minutos, e até o VAR, que anulou um gol de Benzema, demorou quase 5 minutos para dar o veredito. Ou seja: nem tudo é perfeito na Europa, como eu sempre destaco. Vale lembrar que Paris vai sediar a Olimpíada de 2024. Será que os franceses estão preparados para isso?