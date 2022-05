Cruzeiro x Grêmio: clássico recheado de taças, história e conquistas

O uruguaio Pezzolano, treinador do Cruzeiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



São seis Brasileiros (quatro do Cruzeiro e dois do Grêmio), 11 Copas do Brasil (seis do Cruzeiro e cinco do Grêmio), e cinco Libertadores (dois do Cruzeiro e três do Grêmio), entre os títulos mais importantes. Na soma deles, 12 do Cruzeiro e 10 para o Grêmio. Procurem nas listas dos grandes clubes brasileiros campeões e vejam quem tem tais conquistas. Cruzeiro e Grêmio fazem hoje, no Independência, um clássico pra lá de importante, infelizmente para as duas torcidas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Isso, porém, não os diminui em nada, pois são dois dos maiores ganhadores de taças no país.São seis Brasileiros (quatro do Cruzeiro e dois do Grêmio), 11 Copas do Brasil (seis do Cruzeiro e cinco do Grêmio), e cinco Libertadores (dois do Cruzeiro e três do Grêmio), entre os títulos mais importantes. Na soma deles, 12 do Cruzeiro e 10 para o Grêmio. Procurem nas listas dos grandes clubes brasileiros campeões e vejam quem tem tais conquistas.



Pela primeira vez, desde que caiu para a Segundona, o Cruzeiro está no G-4, o que deixa sua torcida mais tranquila. O time não é uma maravilha, mas também não é tão ruim. O jovem técnico uruguaio Pezzolano faz um bom trabalho com as peças de que dispõe, mas sabe que será preciso reforçar a equipe tão logo a janela de julho abra.



É fundamental permanecer entre os quatro primeiros, sem se importar com a taça. Esse é um título que os grandes clubes não querem ter. O importante é subir, se ajustar na A e nunca mais cair. O Grêmio já caiu duas vezes, e isso é muito para um clube dessa grandeza.





Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro, confidenciou que "se o Conselho não tivesse aprovado sua demanda, estaria fora". Mas os conselheiros deram um voto de confiança, assim como o torcedor, que já está perto dos 50 mil associados, mais um pedido dele para a China Azul.



Porém, ele precisa dar essa contrapartida e contratar um goleiro experiente, um camisa 10 e mais três jogadores cascudos, para dar suporte ao grupo.





A competição é longa e desgastante, por isso, ter material humano de qualidade é fundamental. Ronaldo foi um dos maiores atacantes do mundo e isso só aconteceu porque tinha vários camisas 10, não necessariamente com esse número, a abastecê-lo. Rivaldo, Zidane, Pirlo, Seedorf e por aí vai.



Edu tem agradado ao chefe e ao torcedor, mas precisa ter um 10 que lhe dê as bolas necessárias para ser artilheiro da Série B pelo segundo ano consecutivo.



O clássico de hoje deveria ser no Mineirão, mas parece que já havia um show acertado. Fico triste com isso. Na hora de o torcedor lotar e colocar 60 mil no Gigante da Pampulha, ele não está disponível. Claro que o Independência vai lotar, mas, com um terço da capacidade do Mineirão.



O importante é as duas equipes mostrarem futebol de primeira linha, dizendo que estão nessas circunstâncias por desmandos anteriores.

São dois gigantes do nosso futebol, que merecem respeito, carinho e a volta à elite.



São 22 taças da maior importância, que fazem parte da história dos dois clubes. Conquistas que ninguém apaga, que muitos invejam e que vão demorar para alcançar, se conseguirem.



Cruzeiro e Grêmio, vocês são dois gigantes do nosso futebol e honram seus estados como os maiores ganhadores de taças.





Fórmula 1





O Grande Prêmio de Miami será disputado hoje, nas ruas em volta do Hard Rock Stadium. A cidade está lotada de apaixonados pelos ases do volante e pelo esporte.



Os ingressos são para ricos, preços salgadíssimos, mas há quem compre e quem ainda esteja atrás dos tickets. Camarotes estarão lotados, Djs ditarão o ritmo das pessoas e da corrida. Aliás, na Fórmula 1 a gente assiste melhor pela TV do que nos locais de provas.



Na verdade, ali o pessoal também acompanha pela televisão, caso contrário, nem sabe quem está na ponta ou na última colocação. Que tenhamos uma grande prova e uma grande festa. Miami e seus habitantes merecem.





Dia das Mães





Em nome da minha mãe, Lourdes, que está no céu; da minha mulher, Alexia; e da minha sogra, doutora Ângela Reis; parabenizo todas as mães do Brasil e do mundo. Elas são sagradas e eternas. Diga que ama sua mãe enquanto ela está nesse plano. E aproveito para parabenizar minha mulher, Alexia, que nasceu nesse dia tão importante. Parabéns, amor. Saúde e bênçãos junto à nossa família.