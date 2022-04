Cruzeiro vence e entra no G-4 pela primeira vez na Série B

Contratações serão fundamentais para o objetivo ser atingido. Concorda, Fenômeno? (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A) O Cruzeiro derrotou o Londrina por 1 a 0, gol de Luvanor, no Mineirão, e, pela primeira vez em sua história na Série B, entrou no G-4, chegando aos 7 pontos. Era com isso que o torcedor sonhava e espera que o time azul não perca mais o contato com os ponteiros, se mantendo ali até o fim da competição. Só interessa à China Azul voltar à elite do nosso futebol.





Como Cruzeiro e Atlético jogavam no mesmo horário, um pela Série B e o outro pela Libertadores, optei por fazer o jogo do Cruzeiro, até pela necessidade de uma grande vitória. Pressionado pelos resultados ruins no começo da série B, o Cruzeiro entrou no Mineirão contra o Londrina com o objetivo de faturar os 3 pontos e melhorar sua condição na tabela. A torcida, ressabiada com Ronaldo, deu mais um voto de confiança, e até que o time azul criou situações, mas pecava no último toque. Não adianta discurso de recuperação das finanças.





O segundo tempo começou com o mesmo ritmo do primeiro. O Cruzeiro em cima, querendo seu gol. Uma bela tabela entre Luvanor e Daniel e o garoto fuzilou no travessão. Uma jogada espetacular. O Cruzeiro estava perto do seu gol e a torcida empurrava o time. Porém, em bobeada da defesa, Douglas Coutinho recebeu na área e tirou do goleiro Rafael. Londrina 1 a 0. O VAR entrou em ação e anulou o gol. Jhonny Lucas, que fez o cruzamento, estava impedido.

Brock deu o troco, disparando um foguete. Matheus Nogueira fez excepcional defesa. O Cruzeiro não perdeu seu ímpeto, mas já não estava tão organizado. Edu entrou. O artilheiro do time era a esperança de gols. E foi ele quem deu o passe para o gol de Luvanor. O goleiro vacilou na saída de bola, escorregando.

Luvanor tomou a bola e deu para Edu, que devolveu para Luvanor fazer Cruzeiro 1 a 0. No Dia do Goleiro, Matheus Nogueira entregou a “paçoca!”. Alívio para a China Azul. Não foi fácil, foi sofrido, mas no fim, valeu a pena. O Cruzeiro está entre os 4 primeiros na Série B e pretende ficar por ali até o fim da competição. Voltar à elite é obrigação. Porém, não se iludam: contratações serão fundamentais para o objetivo ser atingido. Concorda, Fenômeno?

EMPATE

Pela Libertadores o Galo empatou com o Independiente Del Valle, no Equador, por 1 a 1, e divide a liderança do grupo com o time equatoriano. O Corinthians derrotou o Boca por 2 a 0.

JOGAÇO

Pep Guardiolla e Carlos Ancelloti deram uma aula de futebol no jogo de ida da semifinal da Champions League, vencido pelos donos da casa, Manchester City, por 4 a 3 no Real Madri, ganhando o direito de jogar pelo empate, semana que vem, no Santiago Bernabeu. O jogo me lembrou os bons e velhos tempos do futebol brasileiro, quando tínhamos grandes jogadores e grandes clássicos, com placares elásticos. Lembram-se daquele Cruzeiro 5 x 4 Internacional? Pois é.

Que saudade! Hoje só temos esse privilégio na Europa, cujo futebol está anos-luz acima do nosso. Tem gente que não gosta de ouvir isso e diz que é por causa do poder econômico dos europeus, como se no passado eles não tivessem essa força econômica. O detalhe é que nas décadas passadas, tínhamos os grandes craques e hoje não temos mais. Os poucos talentos, jovens, saem para a Europa cedo. Mas, quem faz a diferença no mundo hoje são os jogadores europeus.

Benzema, Modric, Lewandovisk, além dos africanos Mane e Salah, do Liverpool. O único brasileiro que brilha na Europa hoje é Vinícius Júnior. Neymar não teve uma boa temporada. No Barnabeu, quarta-feira que vem, sou mais Real Madri. É o papa títulos da Champions com 13 conquistas. O Milan, que chega mais perto, tem 7. Bayern e Liverpool têm 6 conquistas. Nesta quarta, Liverpool e Villarreal fazem o primeiro jogo da outra semifinal, no Anfield Stadium, em Londres.