Bem intencionado, Ronaldo quer Liga, mas precisa enfrentar traíras

Ronaldo Fenômeno quer união entre os dirigentes para a criação da Liga nas Séries A e B. Tadinho do Ronaldo, tão inocente. Viveu sua vida esportiva quase toda na Europa e se acostumou com coisas boas e corretas. Não sabe que no futebol brasileiro cada clube só olha para seu próprio umbigo e que os dirigentes são péssimos gestores, egoístas e gostam muito de aparecer em jornais e TVs. Alguns são verdadeiras "rainhas da Inglaterra", nada mandam e tiram onda de que são campeões. Coitado, o torcedor sabe muito bem quem banca, quem é o dono do dinheiro, e quem é o verdadeiro vencedor.





Ronaldo está muito bem-intencionado. Comprou o Cruzeiro pensando em fazer algo pelo futebol do clube e do país que o revelou, mas vai ter que aprender a conviver com gente desonesta, que não tem escrúpulos, que faz de tudo para ganhar. Os dirigentes jamais se uniram em prol de uma causa. Sugeri há algum tempo que eles limitem um teto salarial, para que os clubes paguem salários dentro da realidade econômica do país. Porém, se 19 se unirem, haverá um que vai quebrar isso e propor o que não pode pagar, só para furar a união. Vai querer levar vantagem e contratar o jogador a peso de ouro só para ferrar o adversário, ainda que não tenha recursos para pagar.





Ronaldo fez algo inovador no Cruzeiro. A gestão anterior queria trabalhar em cima de um orçamento de R$ 90 milhões sem ter um centavo em caixa, devendo a Deus e ao mundo. Uma irresponsabilidade gigantesca de gente que se acostumou a ganhar taças gastando muito e deixando os clubes endividados. Imediatamente, ele cortou isso, e trabalha com um orçamento de R$ 35 milhões, pagando salários em dia e contratando dentro dessa realidade. Gestor que é, não bota os pés pelas mãos e só faz aquilo que realmente pode cumprir. Não promete nada, mas, até aqui, tem cumprido religiosamente tudo o que combinou. É assim que se gere.





A criação da Liga é um sonho antigo meu, assim como era o do Brasileirão por pontos corridos, que se tornou realidade em 2003. A CBF deve cuidar única e exclusivamente da Seleção Brasileira, como fazem as confederações mundo afora. Os clubes devem se unir e criar a Liga, negociando contratos publicitários e de TV. Eles são os donos dos próprios destinos e devem gerir suas vidas, sem precisar de federações ou CBF. Aliás, quando a Liga for criada – se um dia isso realmente ocorrer –, as federações ficarão sem função. Os Estaduais deverão ser extintos, pois não acrescentam nada financeira e tecnicamente aos grandes clubes. É preciso termos Séries A e B fortes, refletindo nas Séries C e D. Campeonatos nacionais em todas elas, com acesso e descenso. Só acho que a queda de quatro clubes na Série A é exagerada – 20% é muito. Deveriam cair duas equipes e subir duas. Na Inglaterra, caem três e, mesmo assim, se a equipe for bem ranqueada, ainda disputa um jogo extra com um dos pretendentes ao acesso. O futebol brasileiro está errado há tempos. É preciso corrigir os rumos. Contratar um CEO de respeito, qualificado e competente, que possa comandar a Liga e que tenha ascendência sobre os clubes, sendo respeitado por eles. Não podemos deixar que o presidente da Liga seja um dos presidentes de clubes, sob pena de um fracasso total.





Vou torcer para que Ronaldo consiga seu intento e que a Liga se torne realidade. Com ele tomando a iniciativa, eu passo a acreditar. Porém, é preciso que os dirigentes mais sérios, como os do Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Athletico, Grêmio, Inter, Botafogo, apoiem Ronaldo de forma integral, e que os outros, amadores e fracos, sejam logo expurgados pelo mercado. Com a profissionalização do futebol, não haverá espaço para essa gente. Ronaldo, vá em frente com sua ideia, mas não seja ingênuo. Você vai remar contra a maré e contra os péssimos dirigentes que ainda existem no combalido e falido futebol brasileiro.