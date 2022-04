O Cruzeiro foi derrotado pelo Remo, de virada, por 2 a 1, em Belém do Pará, e agora precisará vencer dia 11 de maio, por dois gols de diferença, para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Vitória por um gol de diferença e a classificação será definida nas penalidades.





É nítido que o maior problema do Cruzeiro é arranjar um homem que pense o jogo, que enxergue os companheiros mais bem colocados, que possa fazer a bola chegar ao ponto certo. O time tem sido guerreiro e bem arrumado, mas as jogadas são executadas com bolas alçadas na área ou chutes de longe. Ainda mais sem o atacante Edu, que está machucado. De qualquer forma, entendo que o primeiro tempo do jogo com o Remo foi muito igual e o resultado de empate, justo.





No segundo tempo, o Cruzeiro voltou disposto a definir a parada. Porém, João Paulo perdeu a penalidade, bem defendida pelo goleiro Vinícius, que também fez uma outra grande defesa, em chute forte, cara a cara, de Daniel.





O Remo também chegou com perigo, obrigando o goleiro Rafael a fazer grandes defesas também. O jogo estava bem melhor que nos primeiros 45 minutos. As duas equipes mais velozes e as situações sendo criadas. Jajá fazia grande partida pelo time azul. Rodolfo cabeceou e quase marcou. A bola passou perto.





O Cruzeiro acabou abrindo o placar com Rodolfo, em cruzamento da direita. Ele só empurrou para o gol. Cruzeiro 1 a 0. Mas o Remo empatou em seguida em chute de Marlon. Ele tentou cruzar e ninguém tocou nela. 1 a 1. Jajá fez grande jogada e tocou para Rodolfo que chegou atrasado. E foi o Remo que fez 2 a 1. Bola cruzada e Daniel Felipe empurrou para o gol. Uchoa, no primeiro lance, na cabeçada, estava impedido. Como não tem VAR, ficou por isso mesmo. Uma vergonha!





A derrota foi injusta. Pelo que as duas equipes fizeram no jogo, o empate teria sido mais justo. Agora, o Cruzeiro terá que vencer em BH, por dois gols de diferença, para avançar direto. Em caso de vitória por um gol de diferença, a vaga será definida nas penalidades. Não há gol qualificado na Copa do Brasil.





AMÉRICA GOLEIA E FICA PERTO DA VAGA





O Coelho foi até Maceió, no Estádio Rei Pelé, e conseguiu um resultado espetacular ao derrotar o CSA por 3 a 0, praticamente se garantindo na próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será dia 10 de maio, no Independência, e o Coelho pode perder até por dois gols de diferença.





A volta de Vagner Mancini foi crucial para dar ânimo aos jogadores e mudar a postura americana. A gente percebeu isso no clássico com o Atlético, pela Libertadores, quando o Coelho foi prejudicado pela arbitragem, pois tinha a vitória garantida, quando sofreu o gol em impedimento, marcado por Ademir. Ontem, dominou a partida e poderia ter feito mais gols. Além da vitória, o Coelho vai faturar R$ 3 milhões, caso confirme a passagem de fase. A torcida tem de acreditar e apoiar.





O SER HUMANO TEM SOLUÇÃO





Quando vimos no clássico Liverpool x Manchester United, vencido pelo time da terra dos Beatles, por 4 a 0, em Anfield, torcedores das duas equipes, unidos, aos 7 minutos de jogo, cantando em solidariedade a Cristiano Ronaldo e sua família, que perderam um filho, recém nascido, apenas a menina sobreviveu, eram gêmeos, a gente percebe que o ser humano, na sua esmagadora maioria, é do bem.





Eles cantaram: "You will never walk alone" (Você nunca andará sozinho), em tradução livre para o português), num belíssimo ato de solidariedade ao craque português e sua família. Cristiano Ronaldo não jogou, é claro, e o ato partiu dos próprios torcedores dos Reds, justamente aos 7 minutos, número da camisa que Cristiano Ronaldo usa. Que ele e sua família tenham força e fé, e que Deus receba o anjinho.





PELÉ E ROBERTO CARLOS





O rei Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein para dar continuidade ao tratamento de câncer no cólon. Segundo os médicos, o estado de saúde dele é bom e estável. Aos 81 anos, o rei do futebol deverá receber alta nos próximos dias. O rei da música, Roberto Carlos, completou 82 anos, gozando de plena saúde, e disposto a brindar seus fãs com suas belas canções, por muitos e muitos anos. Vida longa ao Rei Pelé e ao Rei Roberto Carlos, dois orgulhos para o povo brasileiro.