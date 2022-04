Sasha marcou três gols e deu vitória ao Galo no Mineirão (foto: Ramon Lisboa/EM/DAPress)

O Atlético recebeu o Brasiliense pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e goleou por 3 a 0, com 3 gols de Sasha, que aproveitou a oportunidade. Com o resultado, o time mineiro praticamente garantiu vaga às oitavas de final, seguindo em busca do tricampeonato da competição.





Quando uma equipe de Série A, considerada, atualmente, a melhor do país, encontra uma equipe de Série D, mostra logo o cartão de visitas, marcando gols. Foi exatamente isso que o Atlético fez diante do Brasiliense, no Mineirão.





Em 8 minutos já estava 2 a 0, com dois gols de Eduardo Sasha. O primeiro, aos 4 minutos. O segundo, aos 8. A diferença entre as duas equipes era abissal, e olha que Hulk não estava em campo. Ele assistiu ao jogo das cadeiras, pois acabara de chegar dos Estados Unidos, onde nasceu sua filha.





O time alvinegro era praticamente reserva. Ainda assim, parecia um jogo de ataque contra defesa. O Galo alugando o meio-campo e deixando o time de Brasília apenas na entrada da sua área.





O Galo queria definir logo a parada, para jogar a partida de volta praticamente classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Assim como em várias copas pelo mundo, times de séries B, C e D têm o direito de disputá-las. O que restava ao Brasiliense era jogar todo atrás e tentar evitar a goleada, e rezar para o tempo passar rapidamente, mas não conseguiu.





Aos 40 minutos, Sasha deixou outra bola na rede, após rebote da zaga, em chute de Vargas: 3 a 0 Galo.





O que me causa indignação é saber que uma equipe que joga futebol no Brasil não consegue ter uma finalização sequer. Foi o que aconteceu com o Brasiliense nos primeiros 45 minutos!





O segundo tempo começou do mesmo jeito, com o Galo alugando a intermediária do Brasiliense. A única diferença foi que com 10 minutos, o goleiro do Brasiliense não foi incomodado.





Mas era questão de tempo, pois o Atlético queria fazer mais. Savarino acertou a trave. O Brasiliense não ameaçava o goleiro Everson.





Não entendi o motivo de o técnico Antonio Mohamed não ter posto o reserva Rafael. Seria uma oportunidade para ele jogar, já que foi reserva a carreira inteira no Cruzeiro, e vive a mesma situação no Galo.





A primeira finalização do Brasiliense foi aos 24 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta de Bernardo, que passou perto da trave. O gol perdido por Fábio Gomes, foi incrível. Cara a cara com o goleiro Sucurí, chutou em cima dele.





Parecia um treino e o técnico atleticano aproveitou para testar muita gente. Sinceramente, não há como avaliar jogadores contra equipes do nível do Brasiliense. Uma equipe absolutamente fraca, sem a menor pretensão no nosso futebol.





O Galo, que não tem nada com isso, ganhou mais uma vez! Agora é virar a chave para o Brasileirão, onde está com 100% de aproveitamento. Como diz o torcedor: "e o Galo? O Galo ganhou"!





21 DE ABRIL





Nesta quinta é feriado, Dia de Tiradentes, herói nacional, Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira. É também aniversário de um dos maiores ídolos alvinegros, Toninho Cerezo, craque de bola, que honrou o nosso futebol pelos gramados do mundo e pela Seleção Brasileira. Saúde meu amigo, Toninho, você é um dos orgulhos das Minas Gerais.