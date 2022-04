Cruzeiro do Mineiro enganou muita gente e corre risco na B

Empate da Raposa com o Tombense no fim de semana é resultado que não se pode admitir a um time que luta pelo acesso (foto: TWITTER/CRUZEIRO)

Décimo colocado na Série B, o Cruzeiro apenas empatou com o Tombense, com um gol aos 42 minutos do segundo tempo, em cobrança de penalidade convertida pelo zagueiro Brock. O técnico Pezzolano valorizou o ponto conseguido fora de casa. Discordo dele, veementemente. O Cruzeiro perdeu dois pontos irrecuperáveis, pois tinha a obrigação de derrotar o Tombense, na Lua, em Marte, em Júpiter. Pela grandeza e pelo investimento, ainda que tímido, era para ganhar. Eu já disse que o time azul não pode perder contato com os ponteiros. Se vencesse, estaria na vice-liderança. É fundamental isso, pois, de empate em empate a equipe vai se apequenando e caindo posições. Foi assim na temporada passada, se não me engano, com 17 empates. Com 10 empates, por exemplo, você ganha 10 pontos e perde 20. Com cinco vitórias e cinco derrotas, em 10 jogos, você ganha 15 pontos e perde 15. Então, é preciso ousar para vencer e buscar sempre as vitórias, ainda que isso possa custar uma derrota. Em campeonato de pontos corridos, empatar é terrível.





Sinceramente, pela campanha no Mineiro e até pela derrota para o Galo no primeiro jogo, de forma injusta, com pênalti inexistente, acreditei que o Cruzeiro estaria quase pronto para fazer uma grande Série B. Acho que me enganei. O time carece de um 10 que pense o jogo, de um goleiro confiável e de mais umas quatro peças de nível. E olha que a Série B não é isso tudo, mas o time começa a perder força ao encarar adversários que, teoricamente, são inferiores a ele. Até na Copa do Brasil, contra o Remo, passou um grande sufoco na derrota por 2 a 1. Ronaldo foi um fenômeno nos campos, e em gestões tem se mostrado eficiente. Ele sabe muito bem do que estou falando. Precisa melhorar sua equipe e pensar grande. Se o time não subir, cairá no descrédito, pois o torcedor não tem mais paciência. Serão quatro anos na B, muito tempo para um dos gigantes do nosso futebol. Sei que ele não tem culpa de pegar terra arrasada, mas, se pegou, sabia o que encontraria pela frente. Contrate, Ronaldo. Ache um camisa 10, busque um goleiro experiente e pegue quatro jogadores cascudos no mercado. É urgente e você sabe que precisa disso. Os 50 mil sócios que você pediu disseram sim. Diga sim para eles e para os 9 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo, pois voltar à elite é o que importa!





Galo

O empate com o Coritiba em casa foi surpreendente, pois o Galo abrira 2 a 0. Porém, nada que assuste, pois dos concorrentes, o Flamengo perdeu e somente o Palmeiras ganhou. É cedo, está tudo muito embolado, e o time mineiro continua como o melhor do país na atualidade. Derrotas e empates vão ocorrer e o técnico Mohamed sabe muito bem que jogos são fundamentais vencer. Há um planejamento no começo da temporada, em que eles sabem que pontos perdidos em determinadas partidas são irrecuperáveis. Esses dois para o Coritiba são, mas acontece. Mesmo que o Galo vença o jogo de volta lá, não recuperará os dois pontos perdidos, pois esses estavam contabilizados como ganhos. Agora, é pensar na Libertadores. O Galo encara o Independiente Del Valle, na altitude. Não é fácil vencer lá. Como empatou com o América (com gol ilegal), ganhar será importantíssimo. Não acredito no Galo fora da próxima fase, mas, como diz o excelente narrador João Guilherme, da ESPN, “a Libertadores é uma competição traiçoeira”. Todos, porém, apostam no Galo dono de uma das vagas. América, Tolima e Del Valle que se preocupem com a segunda vaga.





Gabriel Jesus

Reserva no City há quatro anos, Gabriel Jesus fez quatro gols na vitória sobre o Watford, no sábado, e já tinha gente comparando-o ao Fenômeno. Calma, gente! Ele é um bom jogador e não passa disso. Na Copa da Rússia, foi o centroavante que não fez nenhum gol em cinco jogos e no City é reserva. Matheus Cunha e outros jogadores provaram a Tite que merecem estar na Copa do Catar. Gabriel Jesus, não. Se ele for chamado, será uma vergonha, pois um reserva não pode ser titular da Seleção Brasileira em hipótese alguma.