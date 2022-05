Furacão dispensou Carille somente com três semanas de trabalho: clube teve postura amadora ao demitir o treinador (foto: ALBARI ROSA/AFP - 14/4/22)





Minha amiga, a competente apresentadora da Band Lívia Nepomuceno, usa o seguinte termo para falar sobre os descalabros do futebol brasileiro: “É uma várzea”! Ela está coberta de razão. Vejam que o técnico Fábio Carille, contratado pelo Athletico há 21 dias, foi demitido após sua equipe ser goleada na altitude desumana de La Paz por 5 a 0 pelo The Strongest. Vale lembrar que a poderosa Seleção da Argentina também já foi goleada lá, porque os efeitos da altitude são terríveis. Carille não é culpado, pois nesse curto período nenhum treinador consegue fazer absolutamente nada. Há dirigente que não quer contratar um treinador e, sim, um mágico!





O Athletico, que andou dando chilique com relação à criação da Liga, é um time bem mediano, que não está no nível de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense, Inter, Grêmio, e por aí vai. Pode até estar disputando na elite, mas não tem a história dos times citados. Foi o clube quem errou ao contratar alguns jogadores que não têm mais condições de atuar, e que montou um time ruim. Querer culpar um técnico é um absurdo! Se eu fosse o presidente Celso Petraglia, que tenho na mais alta conta, pois me parece um dirigente muito correto e sério, eu demitiria a sua equipe de diretores, incompetentes que são. Pois mandar embora um treinador com 21 dias de trabalho não passa mesmo de “várzea”!





O futebol brasileiro não evoluiu nem dentro nem fora das quatro linhas. Dirigentes amadores, que são mandados embora dos clubes e ficam trocando, pulando de galho em galho. Com a chegada do clube-empresa, não haverá mais espaço para esses caras. Alguns contratam jogadores a pedido de agentes de futebol. Isso é vergonhoso. Os exemplos estão aí no país inteiro. Os clubes têm de contratar CEOs, gente séria, comprometida com a instituição e que não faz negociata. É preciso expurgar os maus dirigentes, não há mais espaço para eles no futebol que pretendemos adotar.





Porém, se mantivermos essa política de demissão de treinador a cada rodada de uma competição, não iremos a lugar algum. Vejam o Palmeiras, que foi pressionado para trocar o excelente Abel Ferreira. O ex-presidente palmeirense Mauricio Galiotte o bancou e ele conquistou mais uma Libertadores. Dirigente sério é assim. Não teme torcidas organizadas, não teme ninguém. Aposta em suas próprias convicções. É impossível alguém fazer um trabalho em 21 dias ou dois meses ou cinco meses. Deem pelo menos dois anos de trabalho a um técnico e cobrem dele títulos importantes no período. Desse jeito, não vamos evoluir nem mesmo com a criação da Liga. Precisamos amadurecer em todos os aspectos. Trocar treinador significa dar satisfação aos torcedores. Dirigente bom é o que banca o cara, aposta nele e dá todo o tempo necessário para a execução do trabalho. Me solidarizo com Carille, em nome de todos os treinadores brasileiros. Mais vergonhoso do que tomar de 5 a 0 é ser demitido com menos de um mês de trabalho, exatos 21 dias. Só mesmo gente que não respeita o profissional e não entende de futebol, pode cometer um ato desses! “Várzea!” Minha amiga Lívia tem razão. Por que os técnicos brasileiros não se unem e re recusam a assumir um cargo que fica vago em apenas 21 dias?





Sorín





O argentino mais mineiro que conheço, Juan Pablo Sorín, ex-capitão da Seleção Argentina e ídolo do Cruzeiro, aniversaria hoje. Parabéns, meu amigo Juampi. Muita saúde ao lado de sua linda família. Que Deus abençoe você, Sol e Elizabeta.





Serra do Curral





A população de BH deve lutar com todas as forças na Justiça para que a Serra do Curral, patrimônio de Belo Horizonte e das Gerais, não seja devastada pelas mineradoras. Acordos fechados na calada da madrugada não podem ser sérios. Uma vergonha! Que as autoridades municipais não permitam essa covardia com o povo da capital.