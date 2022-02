Galo é campeão da Supercopa, batendo o Fla nas penalidades

Galo campeão da Supercopa, mostrando sua força e a certeza de que vai brigar pelos títulos na temporada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press) Foi um jogaço. Atlético Mineiro e Flamengo empataram em 2 a 2, no tempo normal, e a decisão ficou para as penalidades. Com a Arena Pantanal lotada e muita qualidade entre os jogadores, tivemos o privilégio de assistir a um jogo de alto nível. Felizmente os jogadores se respeitaram e não entraram na pilha dos incompetentes dirigentes, que se digladiaram, via rede social, durante toda a semana. Nas cobranças, o Galo errou menos que o Flamengo, e ficou com o troféu, vencendo por 8 a 7, com Hulk fazendo o gol da taça.

O Flamengo fez um primeiro tempo melhor, criando três chances reais de gols, e mostrando um bom entrosamento entre os atacantes. O Galo tentava muito pelo meio, onde a forte marcação era do Flamengo. João Gomes e Arão estavam bem, assim como a nova dupla de zaga do Fla, David Luiz e Fabrício Bruno. O goleiro Hugo não fez uma defesa sequer, mas foi o grande culpado pelo gol do alvinegro. Arana chutou de longe, Hugo rebateu e a bola sobrou para Nacho Fernández fazer 1 a 0. Naquele momento, o time carioca era melhor, mas o que vale é a bola na rede. A torcida do Galo, atrás do gol de Hugo, festejou com os jogadores.

A verdade é que em começo de temporada, não se pode exigir muito de ninguém. E vale lembrar que ambas as equipes estão com técnicos novos, ainda conhecendo o grupo de jogadores, buscando a melhor formação. Se o placar não foi justo no primeiro tempo, não importa. O Galo saiu vencedor e isso é o que vale para sua fanática torcida, que vislumbrava a chance de ver o alvinegro ganhar o primeiro título, em sua história, diante do Flamengo. Até aqui, em decisões de mata-mata, só deu Flamengo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou disposto a empatar logo no começo. E isso aconteceu aos 9 minutos com bela jogada de Arrascaeta, pela esquerda, que entrou na área e cruzou, na medida, para Bruno Henrique cabecear forte, e Everson fazer grande defesa. Porém, no rebote, Gabigol meteu na rede. 1 a 1. E o time carioca queria mais. Criava boas jogadas e tentava espremer o Galo em seu campo. O alvinegro precisava ter mais calma, por a bola no pé e buscar suas chances. E quase desempatou com Savarino, que entrou pela esquerda, driblou os zagueiros e tocou para a área. Ninguém chegou para empurrar para as redes. Era um jogaço. Duas equipes que gostam do gol, do drible, da tabela, e que vão disputar todas as taças, nessa temporada, a exemplo do ano passado.

Mas quem virou foi o Flamengo. Bela jogada pela esquerda com Arrascaeta, que tocou para Lázaro, que entrara na vaga de Everton Ribeiro. Ele deu um passe magistral para Bruno Henrique, que ganhou de Godin e fez 2 a 1. O zagueiro do Galo falhou. A torcida rubro-negra foi à loucura. Paulo Souza corrigiu o posicionamento da zaga e isso melhorou até para os jogadores de meio-campo. Mas o Galo não estava morto. Fez um bombardeio na área rubro-negra, em que o goleiro Hugo acabou salvando o Flamengo e se redimindo na falha no gol.





Bruno Henrique saiu sentindo uma contusão. Diego entrou em sua vaga. O Galo também mudou. Vargas e Ademir entraram nas vagas de Keno e Savarino. O jogo estava aberto. Nacho era o maestro e fazia grande partida. Justamente Admir cruzou para Vargas, que ajeitou para Hulk soltar a bomba, na pequena área e fazer 2 a 2. Que jogo! São as duas melhores equipes do país.

O Palmeiras corre por fora. O resultado era justíssimo, pelo que as duas equipes faziam em campo, e terminou dessa forma, premiando o público com um belíssimo espetáculo. Nas penalidades houve empate em 7 a 7. Todos já haviam batido e Hulk voltou a bater, fazendo 8 a 7. Vitinho também voltou a bater e Everson defendeu. Galo campeão da Supercopa, mostrando sua força e a certeza de que vai brigar pelos títulos na temporada.