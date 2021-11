E o Galo chegou aos 62 pontos, conseguindo uma vitória que o deixa mais próximo da taça (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A) O Atlético não jogou bem. Hulk e Nacho nada produziram, mas a sorte, que acompanha os campeões e competentes, esteve ao lado do alvinegro. Quando o Grêmio era melhor em campo, o alvinegro fez 1 a 0 com Zaracho.

Sofreu o empate no segundo tempo, com Campaz, mas o VAR chamou o árbitro em cobrança de falta de Nacho que pegou no braço do mesmo Campaz. Luiz Fávio de Oliveira marcou a penalidade, que Vargas converteu na vitória alvinegra. Com 62 pontos, o Galo está mais perto da taça e os mais de 56 mil torcedores que foram ao Mineirão lavaram a alma.

Casa cheia. Quase 60 mil torcedores lotaram o Mineirão para empurrar o time rumo aos 3 pontos, para ficar mais perto do troféu que ele não vê há 50 anos.

Borja foi lançado e chutou na trave. No rebote, cruzamento de Villasanti da esquerda e Borja manda para o fundo da rede. O VAR foi acionado para traçar as linhas do impedimento e confirmou a irregularidade. O Grêmio chegava com perigo com Douglas Costa, que fazia fila. Lucas Silva lançou Borja, que, cara a cara com Everson, chutou para fora, perdendo gol incrível. A zaga do Galo falhava demais. E Borja arriscou de longe, chutando no travessão. O Grêmio começava melhor, quando Diego Costa tocou para Zaracho fazer Galo 1 a 0. O velho ditado prevaleceu: “quem não faz, leva”.

Lucas Silva arriscou de longe. Everson espalmou para o lado. Douglas Costa deitava em cima de Guga. Era preciso uma cobertura melhor pelo lado direito. No mano a mano, Guga seria driblado todas as vezes. Campaz entrou na vaga de Villasanti. E logo deu um chutaço de fora da área, que Everson salvou. O jogo ficou de intermediária a intermediária. Hulk tentou seu primeiro chute e a bola foi na arquibancada. Escanteio para o Grêmio, Borja cabeceia livre, para fora. E assim terminou o primeiro tempo, com o Galo chegando aos 62 pontos.

O Grêmio começou o segundo tempo com Ferreira chutando para o gol e a bola resvalando em Guga, indo a escanteio. Na cobrança, Junior Alonso afastou em novo escanteio. Lucas Silva arriscou da entrada da área, para fora. Borja subiu livre a cabeceou fraco para Everson defender. Jair entrou na vaga de Tchê Tchê.

Arana deu o troco em jogada pela esquerda, que gerou escanteio. O goleiro do Grêmio saiu mal e a bola sobrou para Zaracho, que tocou por cima, mas para fora. E o Grêmio empatou em falha de Arana. Ele perdeu a bola que estava dominada. Douglas Costa tocou para Borja, que deu o passe perfeito para Campaz chutar na saída de Everson e empatar: 1 a 1.

Allan entrou na área e chutou forte. Chapecó fez bela defesa. O Galo tentava sufocar o Grêmio, mas não jogava bem. É impressionante como Nacho e Hulk somem nos grandes jogos. Réver lançou Hulk, que cruzou. Chapecó segurou firme. Cuca pôs Savarino, Mariano e Vargas. Saíram Guga, Hulk e Zaracho.





Nacho bate falta e a bola bate no braço de Campaz. O árbitro foi chamado pelo VAR. Foi ao monitor e marcou pênalti para o Galo. Vargas bateu e fez Galo 2 a 1.

O Galo não pode reclamar dos árbitros e nem do VAR nesta temporada. Mesmo quando não joga bem, o Galo está contando com o fator sorte. O Grêmio mudou. Saíram Borja e Thiago Santos para as entradas de Diego Costa e Jhonata Robert. Diego Costa saiu para a entrada de Nathan. Nada mais ocorreu.

