A derrota do Atlético Mineiro para o Flamengo, sábado, no Maracanã, não deve ser encarada como o “fim do mundo” ou como a perda do título brasileiro. Longe disso. É daqueles pontos que não alteram a busca pelo troféu. É absolutamente normal o Flamengo vencer o Galo no Maracanã, assim como foi normal a vitória alvinegra no Mineirão, no turno. O que leva uma equipe a perder o troféu são as derrotas e empates contra equipes da parte de baixo da tabela, como o ocorreu com o Galo contra a Chape e com o Flamengo contra o Juventude. São pontos irrecuperáveis. Tanto Flamengo quanto o Atlético caíram de produção, o que também é normal, pelo excesso de jogos. Porém, o título do Brasileirão vai ficar com um ou com o outro.





Mas a vantagem do Galo ainda é gigantesca. Dez pontos, faltando 10 rodadas para ele, e 12 para o Flamengo, que, se vencer seus dois jogos atrasados, diminuirá essa distância para quatro pontos, o que implica dizer que o time mineiro só depende dele para levantar a tão sonhada taça que não vê há 50 anos. Tenho amigos atleticanos que já estão com medo, pois nos últimos tempos, na hora H, o Galo fracassa. Não acho que seja o caso do time mineiro nessa temporada. O time é muito consistente e tem um treinador maduro e vencedor. Derrotas e empates ocorrerão com todos nessa reta final, principalmente pelo fato de equipes brigarem para não cair, outras por vaga na Libertadores, pré-Libertadores e Sul-Americana. Quando a competição se afunila, tudo fica mais complicado. Porém, se Fla e Galo vencerem todos os seus jogos daqui pra frente, o campeão será o alvinegro, pois é o único que só depende dele próprio.





E o Galo terá um jogo dificílimo contra o desesperado Grêmio, quarta-feira, no Mineirão. Vai precisar, mais do que nunca, de Hulk e Nacho inspirados. O Grêmio precisa da vitória para melhorar sua posição, já que frequenta o Z-4 há algum tempo. O time gaúcho tem um grupo forte, mas que não se encaixou até agora. Vai lutar até o fim para não cair pela terceira vez. É um clássico do futebol brasileiro, mas é jogo para o Galo faturar os três pontos. Amanhã, em partida atrasada, o Flamengo vai a Curitiba enfrentar seu algoz na Copa do Brasil, o Athletico. Parada indigesta para o rubro-negro, que tem meio time no estaleiro e carece de criatividade no meio-campo. Gabigol secou a fonte de gols, Everton Ribeiro tem jogado mal, e Bruno Henrique busca sua melhor forma.





O Mineirão vai estar lotado na quarta. Existe a possibilidade de 100% da sua capacidade, e o torcedor não vai querer perder esse momento histórico, já que nos pontos corridos cada jogo é uma decisão. Eu ainda aposto no Galo campeão brasileiro e, quem sabe, da Copa do Brasil. Para quem não tem um bicampeonato nacional, ele poderia vir em dose dupla. Não se pode desprezar o Athletico na final da Copa do Brasil, mas o Galo é o favorito. O Atlético Mineiro está a 10 jogos da taça e, pelas minhas contas, a cinco vitórias dela. Com 74 pontos, acredito que uma equipe será campeã, e não vejo como o Galo não conseguir isso em 10 jogos restantes. Como o lema da torcida é o “Eu acredito”, mais do que nunca está na hora de usar essa máxima. A cada adversário batido, são mais três pontinhos, que no final darão a Cuca e cia o seu maior objetivo: o bicampeonato brasileiro. Não aposto em que rodada será, mas aposto que o Galo não perde essa taça. E você, acredita ou não?





Game Over

Após o jogo do Galo com o Grêmio, na quarta-feira, além de ler a minha coluna on-line, no nosso site (só para assinantes), se ligue no meu canal de YouTube, porque estarei fazendo ao vivo o “Game Over”, que tem sido um grande sucesso após as rodadas. Já cheguei aos 88 mil inscritos no meu canal, e assim que chegar aos 100 mil, vamos sortear uma camisa autografada pelo Hulk, outra pelo Diego Costa e demais jogadores do Galo, e duas do Fábio, Paredão Azul. Inscreva-se no meu canal e concorra a essas camisas históricas. Obrigado pela audiência e carinho.