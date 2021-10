Presidente do Cruzeiro pediu R$ 9 mi a empresários, que negaram empréstimo

O Cruzeiro tem R$ 9 milhões em salários atrasados, e, segundo uma fonte, o presidente tentou conseguir isso com alguns empresários, em reunião, hoje cedo, e eles se negaram a ajudar, pois não teriam a menor garantia de receber de volta.Ano que vem o orçamento do Cruzeiro vai girar em torno de R$ 70 milhões, e, tão logo o clube se transforme em SAF, imediatamente, 4 empresários estão dispostos a colocar, cada um, R$ 50 milhões, com a garantia de receberem de volta o valor, quando o clube tiver um fundo de investimento.Outra coisa que se discute é a criação de uma Liga de Futebol, com os principais clubes cuidando dela. Há uma informação de uma fonte, que prefere não ter o nome revelado, de que o Cruzeiro seria convidado a integrar essa Liga, que teria 24 clubes. Nesse caso, não necessariamente o clube tem que estar na Série A, pois vão escolher pelo número de torcedores e pela história. A informação é de que um Fundo de Investimento já teria 1 bilhão de dólares, cerca de R$ 5,5 bilhões, para dar o start na Liga. Tudo, porém, segundo a fonte, em fase embrionária.