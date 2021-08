'Cruzeiro Novo' se dissociará do 'Cruzeiro Velho'

Toca da Raposa 2 ficará sob gestão do Cruzeiro Novo (foto: flickr/Cruzeiro)

Cruzeiro segue de vento em popa. Hoje cedo, recebi áudio do grande conselheiro e torcedor Régis Campos, uma das pessoas que mais ajudam o clube nesse sentido. Ele diz o seguinte: "Existe o Cruzeiro velho e o Cruzeiro novo. O Cruzeiro novo tem CNPJ novo, segundo a lei determina, e tudo vai funcionar em torno do futebol. O Cruzeiro velho engloba o Conselho Deliberativo, os imóveis todos são do Cruzeiro velho. O Cruzeiro novo, arrenda, por tempo indeterminado, a Toca 1 e a Toca 2, somente."





04:00 - 07/08/2021 A cobrança de empresários de Dedé ao Cruzeiro é vergonhosa dívidas atuais vão para o Cruzeiro velho. Tem a antiga sede do Barro Preto, que está regularizando a documentação para se transformar em Shopping embaixo, com prédios e apartamentos em cima. Essa operação vai dar mais de R$ 300 milhões, para pagar dívidas. 20% de tudo que o Cruzeiro novo arrecadar vai para o Cruzeiro velho pagar dívidas. Todas asatuais vão para o Cruzeiro velho. Tem a antiga sede do Barro Preto, que está regularizando a documentação para se transformar em Shopping embaixo, com prédios e apartamentos em cima. Essa operação vai dar mais de R$ 300 milhões, para pagar dívidas. 20% de tudo que o Cruzeiro novo arrecadar vai para o Cruzeiro velho pagar dívidas.





DÍVIDAS NA FIFA

Segundo Régis Campos, há um terreno do Cruzeiro, em frente à sede campestre, que foi vendido por R$ 15 milhões. Esse dinheiro será usado para quitar a dívida na Fifa. Assim que regularizar a documentação, entrega a escritura e recebe, à vista, os R$ 15 milhões, corre na Fifa e paga.





Outra coisa importante, segundo ele, é que não existe esse negócio de o clube ter que ficar com 51% e os investidores, com 49%. “Nada disso. O Cruzeiro novo pode ter 51% ou mais, segundo a lei, e, na verdade, quem vai tocar o clube é o CEO, gestão altamente profissional.” Na verdade, o presidente do clube fica como uma espécie de Rainha da Inglaterra. Terá o cargo de presidente, mas não apitará nada. Tudo será gerido pelo conselho investidor e pelo CEO, contratado.





Falando a grosso modo, o presidente atual vai mandar no Cruzeiro velho, mas sem voz ativa. Quem vai contratar, vender e fazer receita gestão financeira, serão a empresa e o CEO. Está tudo sendo montado com a XP Investimentos. O Cruzeiro voltará, em breve, a ser a potência que sempre foi . Está tudo alinhavado e o projeto já está saindo do forno. É o novo Cruzeiro que vem por aí!

O Cruzeiro velho pode pedir, para pagamento em 20 anos, por exemplo. Tem que ver na lei qual o prazo correto. Toda a receita do futebol irá para o Cruzeiro novo: venda de camisas, renda dos jogos e tudo o mais. O Cruzeiro velho será apenas a sede campestre.