O gigante das Gerais está ressurgindo das cinzas!

Torcida do Cruzeiro pode esperar pela recuperação do clube





trem azul começa a entrar nos trilhos. Ainda está muito longe de ter uma solução, mas a transformação do clube em empresa já é um grande começo, com a começa a entrar nos trilhos. Ainda está muito longe de ter uma solução, mas a transformação dojá é um grande começo, com a XP Investimentos criando um Fundo para captar investidores, segundo encontro do atual presidente e do conselheiro, Régis Campos.









Antecipei tudo isso no meu Blog, no Superesportes, em colunas aqui neste espaço, no meu canal de Youtube e no meu instagram, que são as ferramentas que uso, e tudo se confirmou. Estou espantado com o desespero de alguns atleticanos, com a possibilidade de o Cruzeiro se reerguer.





Não há como negar que o Cruzeiro incomoda, e muito. 4 Brasileiros, 6 Copas do Brasil e 2 Libertadores, não é para qualquer clube. Não fosse o Cruzeiro e somente os times do eixo Rio-SP teriam ganhado o Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Entretanto, o Gigante das Gerais, foi lá a faturou o caneco em 2003, quando a competição foi instituída, e 2013 e 2014. No mais, só deu as equipes paulistas e cariocas.





O Cruzeiro sempre foi reconhecido, nacional e internacionalmente. Dirceu Lopes, Evaldo, Nelinho, Joãozinho, Alex, Fábio, e tantos outros ídolos, fizeram essa gloriosa história.





Um dos atleticanos escreveu: “quem vive de passado é museu e o Cruzeiro vive disso”. Mal sabe ele que passado é história. Que só tem presente, quem viveu o passado, e só terá futuro quem tem história para contar. E nesse quesito, o Cruzeiro tem histórias e mais histórias para contar. Histórias de conquistas, não de fracassos, que foram muito poucos. Pobre daquele que não tem história! Quem quiser conhecer um pouco da história desse Gigante, basta dar um pulinho na sala de troféus. Ela está recheada. O mau momento não apaga essa história gloriosa. É apenas um momento, que vai passar. Os bons e maus momentos passam, mas ter história para contar, de taças, títulos e conquistas é o que enobrece uma equipe. A razão de ser de um clube é a sua torcida, e a razão de um clube existir são os troféus. Sem eles, é apenas um clube!





A marca Cruzeiro é extraordinária, centenária e cheia de glórias. Por isso vai atrair investidores do mundo inteiro, como muito bem disse o conselheiro, Aquiles Diniz, responsável por essa revolução. Foi ele quem me deu entrevista, alertando os dirigentes para essa mudança radical, para buscar investidores, para saírem da inércia. O Cruzeiro se transformar em empresa foi um projeto de Aquiles Diniz, que jamais quis aparecer, ser presidente ou coisa parecida. É apenas mais um dos grandes cruzeirenses, rico e independente. Deu sua contribuição e, tenho certeza, vai continuar dando suporte para a busca de investidores.





Como Flamenguista que sou, quero ver o Vasco e o Botafogo fortes, pois Fla e Flu só tem razão de ser se os concorrentes do Rio também estiverem no mesmo patamar. Diferentemente dos atleticanos, que querem o fim do Cruzeiro, eu quero Vasco e Botafogo se recuperando, se reerguendo. É assim que deve pensar o torcedor inteligente. Ter um rival a altura é sempre saudável. Porém, no mundo de ódio em que vivemos, para quem gosta do A, o B não pode existir. Gente mesquinha, revoltada, fracassada na vida. Que bom ver o Cruzeiro com possibilidades de se reerguer. Como escrevi no começo, não será do dia para a noite, mas vai acontecer, ainda que gradativamente. E os troféus conquistados têm seu valor histórico, e será difícil alguém ultrapassar essas conquistas, que o clube levou 98 anos para adquirir. O Cruzeiro é o Gigante das Gerais e isso incomoda muita gente!





EXCLUSIVO



Conversei com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegará a BH de carro, no fim da tarde de hoje, vindo de São Paulo. Ele me disse o seguinte: “Vou dar uma coletiva nesta quinta-feira. Estou feliz por voltar. Será difícil o trabalho, mas adoro essas coisas complicadas. Não garantirei acesso. Meu discurso será jogo a jogo. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, e vamos ver onde ficaremos. O importante é somar pontos e sair da zona da confusão. E depois, somar pontos. O pessoal tem que entender que vai mudar a filosofia, de clube, de tudo. O Pedrinho tá sendo um grande parceiro, ajuda muito o Cruzeiro. A aprovação do Clube-empresa vai gerar recursos e investimentos. O Cruzeiro é um clube que sempre teve ativos e conseguirá buscar grana no mercado. Sou um técnico vencedor e não tenho medo dos desafios. O Cruzeiro vai voltar a ser vencedor, que está em seu DNA”.





Para mim, Luxa sempre foi o Pelé dos treinadores, ao lado dos saudosos Telê Santana e Carlos Alberto Silva. Opinião cada um tem a sua. Ao contrário da geração nutella, eu valorizo quem venceu, quem ganhou, quem conquistou. A história é contada por vencedores. Perdedores não têm o que contar!

