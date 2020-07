Qual jogador do Galo seria titular no Flamengo?

Jorge Sampaoli, treinador do Atlético (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 9/3/20)

Muitos torcedores dome perguntam se esse time que está sendo montado tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro e encarar o Flamengo, time a ser batido. Eu respondo da seguinte forma: quais jogadores do Atlético seriam titulares no Flamengo? Na minha concepção, nenhum. Isso, porém, não quer dizer que o Galo não tenha condição de levantar o troféu.Em 1977, aquele time que tinha Reinaldo, Cerezo e outras feras era, disparado, o melhor do Brasil e acabou vice-campeão, perdendo a taça para o, nas penalidades. Com um detalhe difícil de explicar a qualquer torcedor sério, principalmente da Europa: foi vice-campeão invicto, e o São Paulo, com algumas derrotas, foi o campeão. Coisas de um regulamento esdrúxulo!O Atlético está contratando jogadores pedidos pelo técnico. Rubens e Rafael Menin, grandes atleticanos, estão empenhados em ajudar o clube do coração, emprestando dinheiro sem juros, doando também, e o Atlético poderá pagar quando puder. Eles não estão economizando nas contratações. Sampaoli pede, e eles vão lá e contratam. O objetivo maior é ter um grande time na inauguração do estádio do Galo, em 2022, segundo previsões.Outro dia ouvi um dirigente dizer que o Atlético tem o melhor treinador do mundo. Que bobagem! Sampaoli é melhor do que a mediocridade que impera entre os treinadores brasileiros, mas não é isso tudo que imaginam. Ganhou umacom o Chile, em 2015, e nada mais. Foi um fracasso na Seleção Argentina, na Europa e só no Santos conseguiu ser vice-campeão, com muitos pontos atrás do campeão Flamengo.Vice-campeão brasileiro o Atlético já foi inúmeras vezes e com vários treinadores diferentes. Não é vantagem. Porém, ele fez um bom trabalho na captação de jovens, dando aoum bom conjunto. Saiu pela porta dos fundos, por reclamar demais, entrar em atrito com o presidente, mandar contratar Uribe, deixar Sacha no banco e outras coisas. Uribe fez um gol. Sacha, na reserva, marcou muito mais quando entrou. Erros crassos, que comprometeram o trabalho dele.Não é essa sumidade. Lembram-se da Copa da Rússia? Com a Argentina dee outros craques, tomou 3 a 0 no lombo dos croatas e foi eliminado pela França. Ele tem algumas táticas suicidas, suas equipes levam muitos gols. Quando um time leva três gols e faz cinco, tudo bem. Quando não faz, aí a coisa se complica.Tenho visto os jogadores elogiarem o trabalho de Sampaoli, dizendo que nunca treinaram tanto. Maravilha. É sinal de que ele realmente dá treinos diferentes e que está à frente da maioria dos técnicos brasileiros. Mas, do mundo, ele está atrás de pelo menos uns 20 técnicos. Aqui no Brasil, o acho inferior a Jorge Jesus, Renato Gaúcho eVejam que o ponho em quarto lugar. Se fizer um trabalho bom no Galo, pode levar o time à Copa Libertadores. Em título, nesta temporada, não acredito.O Cruzeiro vive dias de incertezas por causa do fraco time que tem e da proximidade da estreia na, em que começará com menos seis pontos por não ter quitado uma dívida na Fifa. O novo presidente, Sérgio Santos Rodrigues, terá trabalho para reorganizar a casa, sem dinheiro e com terra arrasada. Porém, ele tem feito manobras inteligentes e interessantes, montando uma boa equipe de trabalho, a maioria, sem remuneração.Mesmo com um time fraco, o Cruzeiro poderá ter sucesso em função da fragilidade dos outros clubes que vão disputar a B. Se a pandemia doprejudicou os clubes – principalmente quem não tem dinheiro, caso do Cruzeiro –, prejudicou mais ainda os clubes de Série B, que têm poucos recursos e jogadores com qualidade duvidosa.Eu não gostaria de estar na pele do novo presidente, mas ele quis assumir sabendo de todos os riscos que correria. Só espero que ele seja reeleito (haverá eleição no fim do ano), independentemente do que aconteça. Essa eleição “tampão” foi um retrocesso. Deveriam tê-lo eleito por três anos e sete meses, mas os arcaicos conselheiros não admitem modernizar estatutos.Vou repetir e ser chato. Ou os clubes brasileiros viram empresas, com orçamento e gestão profissional (leia-se CEOs remunerados) ou vão continuar a bater palmas para três times no país:, Grêmio e Palmeiras.O restante vai figurar na competição, sem objetivos reais de taças. Por que não incluí o Galo entre esses em condições de ganhar a taça? Porque, por enquanto, trabalhamos em cima da suposição, pois o time não está formado, treinado ou em condições de faturar taças. Lembrando que o Galo está na Série A, da qual estou falando. E o Cruzeiro na B. Realidades distantes e diferentes.Com 12 títulos importantes – quatro Brasileiros, seis Copas do Brasil e duas Libertadores –, o Cruzeiro sujou sua história com a queda para a Segunda Divisão.Uma marca que tem que ser creditada à diretoria acusada de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e outras falcatruas.O programa de maior audiência da TV mineira reestreia hoje, às 11h45, com muitas novidades, na TV Alterosa. O cenário ficou espetacular e a bancada democrática, já conhecida do telespectador, vai se deliciar. São 30 anos em primeiro lugar no Ibope, dando chocolate na concorrência. Outra grande novidade noserá a presença da nossa Isabel Guimarães na apresentação, ao lado de Leopoldo Siqueira. O programa vai manter sua tradição de informações, jornalismo e humor. Encontro marcado, na tela da nossa TV Alterosa. Esperamos vocês!