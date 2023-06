De Uai para Why: BH Airport e Azul viabilizam voos internacionais

1049

Desde a última sexta-feira, os mineiros e passageiros que circulam pelo aeroporto de Confins podem contar com 3 voos semanais para Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos (foto: Jonas Renan Pereira de Souza/Divulgação)

Há uns anos, quem iria imaginar que o distante aeroporto de Confins se tornaria uma referência aeroportuária no país? Um dos grandes saltos do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte foi a nova administração que assumiu em 2014. BH Airport atende hoje a mais de 60 destinos nacionais e internacionais, com administração do Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 40 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

Neste formato, o aeroporto se consolidou como um hub do setor, capaz de concentrar e conectar diferentes necessidades e soluções inerentes a quem circula, compra ou produz dentro da área aeroportuária. Isso faz com que a distância do centro do capital mineira seja cada vez menor, tendo em vista toda a estrutura que encontramos por lá.

E a captação de voos internacionais tem sido capaz de colocar um sotaque gringo no nosso “uai”, e por que não, um sotaque mineirês no “why”dos gringos, que esperamos que cheguem em breve por aqui também. Como sabemos, negócios em turismo não se fazem sozinhos.



Por isso, a parceria sinérgica entre o Governo de Minas Gerais, através do Invest Minas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, atuando na viabilização de voos comerciais de diversas formas, o BH Airport como um hub de infraestrutura e serviços e a Azul Linhas Aéreas, na operação de 100 voos diários, nacionais e internacionais, a partir de Confins, mostram uma complexa orquestra extremamente afinada.

Desde a última sexta-feira, os mineiros e passageiros que circulam pelo BH Airport, podem contar com 3 voos semanais para Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. Fort Lauderdale é conhecida como a Veneza da América e conta com 37 quilômetros de praias paradisíacas, que cobre oito cidades litorâneas, com areia branquinha e mar turquesa.



A orla de Fort Lauderdale é considerada uma das mais bonitas da Florida. Na região, é possível observar ainda os jacarés, ao navegar pelo famoso rio de grama nos Everglades, além de visitar o jardim de borboletas e aviário de beija-flores no Butterfly World. A vida noturna também é agitada, com restaurantes, bares e pubs com vários tipos de música. A diversidade cultural também está presente na região com opções de passeio em museus, festivais de música e muita gastronomia local.

O condado de Fort Lauderdale, que fica ao norte de Miami, é uma porta de entrada, inclusive, para um dos destinos mais adorados pelos brasileiros. Miami é uma das cidades norte-americanas com maior parte da população formada por latinos. Entre porto-riquenhos, brasileiros, mexicanos e cubanos, eles representam 70% dos moradores.

E não para por aí! A Azul Linhas Aéreas também fez uma maior expansão em Minas Gerais, anunciando uma série de novos voos internacionais. Desde sábado (24), a Azul conta com voos semanais para Curaçao, partindo do BH Airport. Já no segundo semestre, a companhia ofertará voos para Orlando a partir da capital mineira. Considerando o tamanho do estado de Minas Gerais, a Azul também tem investido na aviação regional. Atualmente, são 12 cidades mineiras atendidas pela empresa, e até o final do ano serão 14, pois, chegam na operação, as cidades de São João Del Rei e Divinópolis.

De acordo com César Grandolfo, Diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas: “viabilizar voos para que muitos brasileiros possam conhecer tantos destinos é o que torna a Azul a companhia aérea com a maior capilaridade do país, conectando clientes de diversos aeroportos aos nossos hubs.”



E mais, segundo ele, a Azul apoia a iniciativa do Governo Federal em baixar o valor das passagens aéreas, ainda que seja uma equação muito complexa, tendo em vista a construção da tarifa aérea, o querosene de aviação, a carga tributária e os cenários para atender ao público que será beneficiado pelo programa previsto pelo Governo Federal.



Neste sentido, ele enfatiza que: “o que o governo de Minas tem feito para desenvolver a aviação no estado, que é reduzir o custo tributário sobre o querosene, é fundamental para que a empresa consiga operar tantos voos no estado. Esse número de 100 voos diários em Confins e 127 no estado, é muito em função da redução da tributação sobre combustível”.