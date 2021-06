Prós e contras do planejamento e improviso na sua viagem

(foto: Pixabay )





Gostamos de viajar, isso é fato, não é?! Definido isso, passamos ao próximo passo. Entendermos o nosso perfil de viajante para desfrutarmos ao máximo de cada passeio, seja atravessando o oceano, seja para a cidadezinha aqui do lado.



Para ser um bom viajante, é importante conhecer os próprios gostos e os próprios limites. Isso certamente irá evitar pegadinhas nas viagens, companhias desagradáveis e experiências que não têm absolutamente nada a ver com você. Ou seja, se você tem autoconhecimento como viajante, pouco vai importar se a sua viagem será planejada nos mínimos detalhes ou se ela será cheia de descobertas inesperadas. Cada estilo tem seus prós e contras no planejamento ou improviso na sua viagem.



Para quem faz esse tintim por tintim, quase qualquer destino é viável, afinal durante o planejamento esse perfil de viajante já vai decidir se vale a pena ir ou não, considerando o risco de surpresas inesperadas. Muitos turistas com esse perfil, gostam de repetir o mesmo destino várias vezes.









Para isso vale experimentar comidas típicas, às vezes até exóticas, conhecer pessoas que vivem e trabalham ali, cada uma com sua história de vida, utilizar o transporte público e se misturar aos moradores, viver experiências que apenas os moradores locais conhecem.



Claro que esse tipo de viajante sabe que nem todas experiências serão positivas, mas uma pitada de disposição para experimentar algo ruim também faz parte da vivência turística. Um feliz acidente pode transformar sua viagem em algo fantástico. Entretanto, o excesso de relaxamento poderá fazer com que se perca alguns passeios, especialmente em tempos de pandemia, onde muitos atrativos pedem marcação antecipada da visita.





Eu, particularmente, sou do ponto de equilíbrio, um pouco de planejamento, um pouco de improviso, para garantir aquele friozinho na barriga da experiência que está por vir e que pode dar certo ou errado.



Uma dica, para garantir surpresas agradáveis e evitar dores de cabeça, é planejar a hospedagem e o transporte. Assim você terá a certeza que irá chegar e voltar do seu destino, e a certeza de um banho e uma cama confortável para dormir. Independentemente se o seu perfil for luxo ou mais despojado, um local “honesto” para descansar é tudo que um viajante precisa depois de um dia de aventura, não é?!



Para garantir um improviso sem grandes riscos, pesquisar sobre o destino antes da viagem também é uma boa dica. E hoje, já não somos reféns apenas dos guias de viagem, podemos pesquisar nas redes sociais e blogs especializados. Só garanta que você está estudando sua viagem com alguém com um perfil parecido com o seu. Caso contrário, o que é fantástico para o seu blogueiro de viagem pode ser uma experiência terrível para você.





destinos e experiências mais adequados para você.



Não existe certo ou errado. Viajar é para te tornar livre, e para isso é importante que ao entender o seu perfil de viajante você escolha ose experiências mais adequados para você. Seja você um turista autoguiado, que viaja por conta própria, ou um turista agenciado, que gosta de uma agência de turismo para te ajudar no planejamento . Ou até mesmo uma mescla de autoguiado com agenciado, afinal equilibrar as coisas é necessário, tanto na vida quanto nas viagens.

