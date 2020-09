Viagens na primavera: segmentação na retomada do setor

(foto: Arquivo pessoal/Istambul)



Turismo é uma atividade tão humana e tão natural, que as estações do ano têm influência direta na nossa escolha pelos destinos que decidimos viajar. Muitas estações já viraram até tema de filme, como “Outono em Nova York” ou “Comer, Rezar e Amar”, por exemplo, que usam uma ou várias estações do ano para ambientar a história. E como viajar é o filme da nossa história, cada um vai ter suas preferências. Muitas cidades do mundo são completamente diferentes em cada estação do ano, e isso já é motivo para repetir alguns destinos pelo menos quatro vezes. Mas viajar na primavera, enche nossos olhos de cores e nossa alma de alegria.

No Brasil, a primavera chegou esse ano com cara de verão. O que está deixando muita gente, que já anda esgotada com o confinamento, com muita vontade de viajar, mesmo que por perto. E ainda curtir a natureza exuberante que a estação mais florida do ano nos apresenta. Um breve passeio pela capital mineira já apresenta cada ipê mais lindo com o outro. Isto torna os próprios belorizontinos visitantes de sua própria cidade. Pois é nessa estação que andamos olhando para cima para admirar, e vira e mexe um amigo já posta cada foto mais linda do seu olhar sobre os ipês.





E são tantas cidades no Brasil e no mundo que se tornam tão lindas e tão amigáveis. Só no Brasil podemos destacar Barbacena, Holambra, a região de Gramado com a Rota das Hortênsias – você já viu o tamanho delas?! – Curitiba e até Belo Horizonte. Sem falar dos locais fora do Brasil como as tulipas em Amsterdam e Istanbul, os campos de lavanda da França. E a casa de Claude Monet em Giverny, pertinho de Paris?! E Medelin, na Colômbia que é considerada a cidade da eterna primavera, pois a cidade consegue se manter numa temperatura média de 22C ao longo do ano, o que garante terra florida o ano todo.





Ah, e com esse clima que a natureza nos presenteia, fica óbvio que para gestores do turismo a importância de tematizar esta estação e oferecer às comunidade e visitantes atividades não somente contemplatórias, mas com a necessidades das pessoas e a capacidades do destino de inovar com eventos e festivais, incorporar campos em flores no contexto do turismo. Por isso, aos gestores do turismo sugiro atenção nos planos de governo e aos viajantes, pesquisem, pesquisem e pesquisem e tenho certeza que você vai encontrar o seu destino colorido.





Que esta estação linda encha nossos corações de esperança e que nossas buscas por viagens sejam cada mais exatas, proporcionando experiências inesquecíveis para você. E que essa viagem de primavera te proporcione contato com a natureza e com o belo e com as cores e encha seu coração de esperança de que dias melhores virão. Que vamos sair mais fortalecidos dessa e abertos a comtemplar, compartilhar e apreciar as pequenas coisas da vida, não é?