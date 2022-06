Cauã Reymond estrela novamente campanha da marca masculina Aramis

(foto: ARAMIS/Divulgação)

Desta vez, uma collab, onde pode exercitar sua criatividade na moda e assinar uma coleção de lifestyle com peças casuais, sofisticadas e confortáveis. A Aramis topou o desafio e trouxse o animal print e a inspiração do cinema para o guarda-roupa masculino com um mood leve e irreverente.





Lixo em luxo!

(foto: Studio Coco/Divulgação)



A modelo Milena Haesbaert (@mihaesbaert) pilota há três anos uma iniciativa socioambiental que transforma cascas de coco em utensílios sustentáveis para casa e decoração. O Studio Coco (@studiococooficial) recicla mais de 2 mil unidades de cascas por mês e faz pratos, bowls e velas. Modelo desde 1998, Milena já trabalhou na Itália, França, Alemanha e Estados Unidos. Voltou para o Brasil há três anos e concilia a carreira fashion com a empreitada sustentável.





Contra cólicas

(foto: Obserantic/Divulgação)



Com o objetivo de proporcionar bem-estar e qualidade de vida por meio de seus produtos inovadores que auxiliam na promoção da saúde física e mental, a Obserantic lançou uma calcinha que foi desenvolvida usando a tecnologia dos pontos quânticos de carbono (PQC), que emitem ondas infravermelha longas, que aliviam a cólica menstrual. Essas ondas são invisíveis a olho nu e ativam a microcirculação da região, estimulando o metabolismo celular e regularização as funções fisiológicas do organismo. Com isso, os vasos comprimidos pela ação da prostaglandina podem voltar a ter uma circulação natural. Elas também são indicadas para outros desconfortos, como prisão de ventre, incontinência urinária e inchaço, porque promovem a melhora na circulação sanguínea dos órgãos da região do abdômen.





Em prata e ouro

(foto: JAMMING/Divulgação)



A marca de joias originais, atemporais e versáteis Jamming Joias, das sócias Paula Bernardes e Paola Paz, faz peças em prata de lei e muitas delas recebem banho espesso de ouro 18k. Uma das peças que tem se destacado é o colar com pingente de globo, que pode ser marcado com brilhantes para identificar os países que tenham um significado especial para quem a usa. O Colar Globo nasceu de uma colaboração com a Merci with Love (marca de artigos em couro personalizados) e da paixão das sócias por viajar.