A nova coleção de alta joalheria da Bulgari, que será apresentada em junho, é uma homenagem à afinidade de longa data da maison com pedras preciosas e representa uma criatividade sem limites e maestria incomparável. A embaixadora da marca, a atriz Anne Hathaway, usou uma peça da coleção, o colar Mediterranean reverie (sap 268118), uma das criações mais preciosas já realizadas pela joalheria romana; uma rara safira do Sri Lanka, com lapidação cushion, de 107,15 quilates, de tom azul intenso, porém transparente, que evoca imediatamente os tons da caverna marinha de Capri, em Blue Grotto. A peça apresenta uma corrente sofisticada que combina platina, safiras com lapidação baguete, além de uma gama de diamantes de diferentes lapidações, de brilhantes e peras a conjuntos de pavê.

Top Handle





A Ferragamo aposta em seu ícone: a bolsa Top Handle, em couro, com inúmeras cores, um fecho único. Lançada em meados da década de 1990 pela inovadora Fiamma Ferragamo, filha de Salvatore, é uma das bolsas mais procuradas do mundo. Seu formato em A, com alça superior e aba frontal com fecho Gancini, tornou-se sinônimo da elegância clean da marca ao longo dos anos. A Top Handle abraça as múltiplas facetas da essência feminina, a começar pela vasta gama de cores disponíveis (vermelho, bege, camel, verde, magnólia, etc.), tão única quanto a mulher que a possui.

Felicidade





A Lancôme lançou a fragrância La Vie Est Belle em 2012, após três anos e mais de cinco mil versões, até chegar ao resultado final. Uma fragrância floriental gourmand, sendo idealizada para conquistar e inspirar as mulheres a seguirem um mantra essencial, a felicidade. Para 2022, 10 anos desde o primeiro lançamento, a marca de luxo apresenta a versão floral frutada gourmand Oui, La Vie Est Belle, convidando as mulheres a escreverem a sua própria história. Desenvolvida pelos mestres perfumistas Anne Flipo e Dominique Ropion (IFF), a edição limitada tem nota de topo principal a framboesa e contraste com o acorde quente e sensual composto pelas flores de ylang ylang e jasmim e a essência da rosa de Isparta. Para as notas de fundo, a dupla de íris e patchouli,

Coleção





A Montblanc preparou uma seleção de produtos para o Dia dos Namorados, que começam pelas icônicas canetas, passando pelas carteiras, bolsas, mochilas, fragrâncias, headphones e por relógios, que vão arrancar suspiros. Nada como conhecer todas as opções e se antecipar para uma data tão especial. Toda a coleção

da MontBlanc está na Manoel Bernardes.