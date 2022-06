(foto: Divulgação)

A coleção de louças Lírio é o lançamento da Le Lis Casa. A composição traz a delicadeza da flor em peças com diferentes cores. A cerâmica escolhida é a faiança portuguesa, que tem uma coloração mais clara, destacando ainda mais o desenho floral. As cores variam do branco ao laranja e rosa, carregando em cada uma delas uma essência diferente. O destaque também vai para o formato das louças, mais planas que o padrão. A coleção, fabricada em Portugal, ganha edição contemporânea com as taças com filete prateado e os talheres com banho de grafite fosco.

Collab





NBA e Tommy Hilfiger acabam de anunciar o lançamento global da coleção Tommy Jeans, criada em colaboração com a liga. A cápsula celebra a essência do basquete como força integral na construção da cultura de rua local e de diversas comunidades e ainda retoma as raízes de longa data da marca no street style e nostalgia dos anos 1990. Ainda sem data para lançamento no Brasil, as peças descontraídas com estampas de logo da NBA em conjuntos, moletons com capuz, camisetas e shorts podem ser combinadas com jaquetas de time e calças jeans femininas.

Óculos de sol





Mesmo no inverno, o sol incomoda bastante a visão, principalmente em pessoas que têm fotofobia. A Sunglass lançou coleção especial para o Dia dos Namorados e é uma boa oportunidade para presentear não apenas a pessoa especial, mas também um amigo ou até você mesmo.

Brilhante





A empresa de calçados infantil Bibi lançou o Bibi Lumi, um produto que brilha no escuro e que conta com uma lanterna de luz negra, que quando acionada e em contato com a sola e estampa do calçado gera uma surpresa com a luminosidade, estimulando brincadeiras e o imaginário dos pequenos. Com duas opções de modelos, o produto conta com o solado roller. Para as meninas, chega com o fundo rosa, explorando estampas espaciais com desenhos de corações e estrelas. Já para os meninos, o produto também brinca com o universo intergaláctico, espaçonaves, planetas, extraterrestres e traz um fundo mais escuro.