A coleção de outono/inverno 2022 da Intimissimi traz produtos inovações que acenam para uma moda mais sustentável no segmento de roupa íntima. A marca italiana já vem investindo em soluções mais ecológicas em suas coleções recentes, como a renda feita a partir da fibra de bambu. Desta vez, uma nova renda entra em cena, confeccionada a partir de uma fibra autodegradável de poliamida que se decompõe cerca de dez vezes mais rápido que a tradicional, além de ser 100% reciclável.

Mochilas





JanSport e Stranger Things lançam coleção de edição limitada para comemorar a quarta temporada da série. A nova coleção permite que os fãs possam usar os modelos inspirados nos personagens da temporada 4, que estreia na Netflix, na próxima sexta (27/5). Como uma marca que faz parte da vida de jovens por décadas, a parceria captura perfeitamente a aparência da última temporada e remete aos estilos JanSport que eram populares em 1986. Mantendo-se fiel à missão da label, esses modelos representam a história dos personagens principais, enquanto enfrentam novas forças sobrenaturais. São quatro modelos inspirados em Hawkins.

Sonho feminino





Chegou a solução para o inchaço abaixo dos olhos, o sonho de toda mulher. A Mary Kay lançou o Redutor Instantâneo de Bolsas, que também traz como benefício a diminuição temporária de linhas finas e rugas sob os olhos, proporcionando uma aparência mais tonificada e elevada. O principal fator do inchaço é o acúmulo de fluido na região, em combinação ao processo de envelhecimento da pele e perda de água. Em um estudo clínico, 96% dos participantes demonstraram redução instantaneamente e visível no inchaço sob os olhos em quase 27%. O produto combina diversos ingredientes e minerais, como silicato de sódio, argilas, gomas e sulfonato de poliestireno sódico.

Móveis





No último fim de semana, foi realizada a ICFF – The International Contemporary Furniture Fair, nos Estados Unidos, para promover produtos com alto design e inovação. Entre as sete empresas brasileiras que participaram por meio do projeto Brazilian Furniture, estava a mineira SIER, que apresentou sua nova coleção Despertar. E também lançou o acabamento Névoa – madeira em tom claro com efeito dessaturado, inovadora no segmento, que passa a ser uma opção para todos os produtos. Entre as novidades, cadeiras de design exclusivo, com destaque para os modelos Charlotte e Joelma, opções de grande conforto, para mesa de jantar, com encosto em tela.