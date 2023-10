Bar na Praça Raul Soares comemora seu primeiro ano com surpresas

739

Tira-gostos do Pirex são fiéis à 'gastronomia botequeira' de BH (foto: Instagram/reprodução)

O bar Pirex completa um ano e comemora seu aniversário com programação especial neste mês. Localizada na Galeria São Vicente, na região da Praça Raul Soares, no Centro de BH, a casa homenageia a “botecagem raiz” e a boemia belo-horizontina, com um toque de modernidade.

STUDIO DRIFT SÓ PARA BEBÊS

Domingo (15/10), o CCBB-BH abrirá as portas mais cedo, às 9h30, para receber exclusivamente bebês de colo e cuidadores para uma visita especial às mostras em cartaz. Realizada por arte-educadores, “No sling” oferece experiência imersiva no ambiente expositivo, ao mesmo tempo em que fomenta o desenvolvimento estético e poético por meio de narrativas, músicas e objetos relacionais. Desta vez, a ideia é propor um mergulho no universo tecnológico do Studio Drift e em suas reflexões sobre a relação entre o humano e a natureza. Inscrições prévias devem ser feitas pelo site ccbb.com.br/belohorizonte

LA PEÑA EM DOSE DUPLA

O humorista e escritor Helio de La Peña fará participação dupla na Feira Literária de Tiradentes (Fliti). Em 27 de outubro, ele vai participar de mesa com o humorista Beto Silva para um debate sobre o “Casseta & Planeta”. No dia seguinte, lançará, com Adão Iturrusgarai, o livro “Aventuras de um pijamão”, coletânea de crônicas dele e cartuns de Iturrusgarai. Com 152 páginas, a publicação é da Banca do Minhoca em parceria com o selo Minotauro, da editora Almedina Brasil.

TRANSTORNO EMOCIONAL

Doze psiquiatras da Região Metropolitana de Belo Horizonte participaram, na escola de mergulho marAmar, de experiência promovida pelo laboratório Cristália. A proposta foi mostrar o bem-estar que o mergulhador sente quando a atividade é conduzida de forma correta, com suporte de profissionais qualificados. A vivência faz alusão ao Setembro Amarelo – campanha de conscientização sobre a prevenção de suicídio – e à importância dos médicos na condução do tratamento de pacientes que enfrentam o transtorno emocional.

ELE ESTÁ DE VOLTA

Para quem curte a cultura pop, a boa notícia. O Sesc Geek Experience está de volta em 14 de outubro, no Sesc Palladium, oferecendo um dia inteiro de diversão, com show musical, concurso cosplay, campeonato gamer, espaços temáticos e convidados especiais. Ingressos estão disponíveis para compra no Sympla.

SOLIDARIEDADE E DIVERSÃO

Quem passou pela Festa Chilena de BH, realizada na Faculdade Arnaldo, no último domingo (1/10), colaborou com o lado solidário do evento, que arrecadou 806kg de limentos para apoiar a Legião da Boa Vontade (LBV) em sua campanha de Natal.