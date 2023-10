Escola de dança busca doações de material reutilizável para espetáculo

739

Cia Agnes une arte, reciclagem e compromisso com o futuro do planeta (foto: Cia Agnes/Facebook )

Para garantir a próxima produção do Companhia de Dança Agnes, que atende 100 adolescentes da região do Barreiro, a designer Cristina Araújo já iniciou com o grupo a campanha de coleta e separação de materiais recicláveis e reutilizáveis para o desenvolvimento de figurinos, adereços e cenários do espetáculo “Terra”, inspirado na ideia de sustentabilidade.





Marah Costa, diretora de Eventos da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte – Belotur, e Gustavo Caetano, fundador e mestre de bateria do Samba Queixinho, representarão Minas Gerais na 17ª edição do Desenrolando a Serpentina, em 6 e 7 de outubro, no MAR – Museu de Arte do Rio. O evento é promovido pela Sebastiana – Associação de Blocos de Rua do Rio de Janeiro.

Para quem gosta de filmes, amanhã é o último dia para curtir sessões na Cineart com ingressos a R$ 12. A rede é uma das participantes da Semana do Cinema. No total, 63 salas da rede aderiram à campanha, exibindo 23 produções. A campanha, que vale para todas as sessões nas salas tradicionais 2D, foi idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, contando com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex. “Celebramos a presença do público e democratizamos ainda mais o acesso à experiência que só o cinema proporciona. Temos filmes para todas as idades em cartaz”, diz Lúcio Otoni, presidente da federação e diretor da Rede Cineart.

De sexta-feira (6/10) a domingo (8/10), o distrito de Glaura, em Ouro Preto, promove a tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário, com grupo de congado e bandas sinfônicas da região. Haverá feira de artesanato e gastronomia voltada para produção regional. Manifestação centenária, este é um dos eventos religiosos e culturais mais importantes de Minas.

As duas décadas de atuação da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais (Apeminas) foram destaque em reunião especial realizada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O evento destacou a convergência de objetivos entre a Advocacia-Geral do Estado e o Legislativo, ressaltando o papel dos procuradores na viabilização de políticas públicas e na proteção dos interesses da população.





Compuseram a mesa de honra o defensor público Fernando Campelo Martelleto, representando a defensora pública-geral, Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias; o advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Sérgio Pessoa da Paula Castro; a presidente da Apeminas, Célia Cunha Mello; o deputado estadual Cássio Soares, representando o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite; a deputada estadual Ione Pinheiro, autora do requerimento que viabilizou a homenagem; o juiz da 38ª Zona Eleitoral, Jair Francisco dos Santos, representando o presidente do TRE-MG, desembargador Octavio Augusto de Nigris Boccalini; e a desembargadora do TJMG, Teresa Cristina da Cunha Peixoto.