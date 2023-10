Gastronomia leva tempero especial a Inhotim

739

Festival Fartura movimentou Inhotim no último fim de semana (foto: Victor schwaner/divulgação)

O visitante que gosta de Inhotim tem motivos de sobra para ter o espaço como o preferido na hora de curtir o fim de semana. Ontem (1/10), terminou a segunda edição do Festival Fartura, que acrescentou ainda mais charme à paisagem que, por si só, enche os olhos dos visitantes. Claro que o sol foi implacável em alguns momentos no sábado (30/9). O calor daquele dia refletiu até mesmo na apresentação das atrações musicais. Às 11h30, o LAB Trio precisou parar a apresentação para afinar os instrumentos afetados pelo calor. O visitante que gosta de Inhotim tem motivos de sobra para ter o espaço como o preferido na hora de curtir o fim de semana. Ontem (1/10), terminou a segunda edição do Festival Fartura, que acrescentou ainda mais charme à paisagem que, por si só, enche os olhos dos visitantes. Claro que o sol foi implacável em alguns momentos no sábado (30/9). O calor daquele dia refletiu até mesmo na apresentação das atrações musicais. Às 11h30, o LAB Trio precisou parar a apresentação para afinar os instrumentos afetados pelo calor.





• Delícias e boa música





• Acarajé mineiro

Os restaurantes também ocuparam um dos espaços mais disputados por quem conseguiu, sem estresse, lugares para se sentar em mesas sobre ombrelones. A sobremesa do Omilia, de Nova Lima, mousse de tapioca e coco, sorvete de cupuaçu e praliné de castanha-do-pará com doce de leite, criado somente para o festival, fez enorme sucesso. O restaurante Dona Lucinha, do Serro, levou pastel de angu de banana da terra, carne de sol e queijo do Serro, bolinho de pato e a cereja do bolo: acarajé mineiro (bolinho de feijão com creme de moranga e carne de sol), que caiu na preferência do público. Sr. Pork Embutidos e Defumados, de Conceição do Mato Dentro, Angatu, de Tiradentes, que fez sucesso com o copa-lombo molho melado, abóboras e vinagrete de feijão-branco, e Vila da Lavanda, de Brumadinho, completaram o setor.





• Fruto da temporada

Quem seguiu para ouvir chefs em debates mediados por Bela Gil no Espaço do Conhecimento, teve uma surpresa ao dar de cara com jabuticabeiras carregadas. Os mais discretos colhiam as frutas com respeito às árvores. Porém, um adulto mais animado e entusiasmado por pouco não quebra um dos galhos da árvore.





• Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá

Presença que caiu nas graças de todos foram os gansos que são, há anos, moradores privilegiados com vista para o “Magic square”, obra de Hélio Oiticica. Charmosas, as aves desfilaram seu charme durante todo o sábado, em fila indiana, como se fossem os donos do pedaço. Curioso que, logo pela manhã, os primeiros visitantes encontraram o grupo de aves descansando bem próximo à obra. Pouco depois das 15h30, a turma estava recolhida, no lado oposto ao “Magic square”, do outro lado do lago, com o ar de prontos para descansar.