Coletivo gráfico 62 Pontos comemora cinco anos de existência com lançamento

739

Livro '5' será lançado no Espaço Corda (foto: Reprodução)

O Coletivo 62 Pontos comemora seus seus cinco anos de existência com o lançamento do livro/álbum tipográfico "5", neste sábado (30/9), a partir das 11h, no Espaço Corda, no segundo andar do Mercado Novo. "O objetivo era retratar o momento tipográfico que vivíamos, tanto no esforço de existência coletiva quanto no sentido de contemplar as pesquisas individuais de cada membro", conta Olavo Freire D'Aguiar Neto. O Coletivo 62 Pontos comemora seus seus cinco anos de existência com o lançamento do livro/álbum tipográfico "5", neste sábado (30/9), a partir das 11h, no Espaço Corda, no segundo andar do Mercado Novo. "O objetivo era retratar o momento tipográfico que vivíamos, tanto no esforço de existência coletiva quanto no sentido de contemplar as pesquisas individuais de cada membro", conta Olavo Freire D'Aguiar Neto.

SÍMBOLO REVITALIZADO

O Bicame de Nova Lima - estrutura de madeira que conduziu, no passado, água do Rego Grande até a Mina da Morro Velho para lavagem do minério - vai ser revitalizado. O Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima aprovou, na quarta-feira, o projeto da APPA - Arte e Cultura, em parceria com a Engecop e Construpower (SP), além da AngloGold Ashanti, para restauração, ressignificação e preservação do monumento. Em 2002, o Bicame foi eleito, por votação popular, como o símbolo do município da Grande BH. Incorporado à paisagem urbana, é testemunho da colonização inglesa na cidade.

TODOS JUNTOS PELO VERDE

Com esse calor que parece que cada um tem um sol sobre a cabeça, atitudes como a do Sistema Ocemg que plantou 117 mudas de árvores nativas, anteontem, no Parque Fernando Sabino, na região da Pampulha, devem ser tomadas como exemplo e levadas a sério pelas regionais da PBH, pelos síndicos de prédio, associações de bairros e cidadãos individualmente. Não dá para viver em centros urbanos mergulhados no concreto. A ação foi uma doação da entidade ao Projeto Montes Verdes, uma iniciativa que estimula a recuperação de áreas queimadas e degradadas na capital. Atitude como essa visam ao futuro das gerações que vêm por aí.

JOIA NEGRA

Jabuticaba é um fruto tão bom e saboroso que tem um festival para chamar de seu. Em sua 37ª edição, o Festival de Jabuticaba Sabará será realizado de 17 a 19 de novembro e reunirá produtores, chefs e turistas curiosos com o sabor da fruta, que tem na cidade histórica referência em qualidade. A programação do evento pode ser acessada no site www.festivaldajabuticabasabara.com.br.

ROCK EM DOSE TRIPLA

Encontro que promete marcar a história do rock em BH vai reunir as bandas Ira!, Camisa de Vênus e Serpente, dia 11 de novembro, no Arena Hall.