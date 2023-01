Neste domingo, Backstreet Boys revive os anos 1990 na Esplanada do Mineirão

Nostalgia vai marcar o show de Brian Littrell, de 47 anos, AJ McLean, de 45, Nick Carter, de 42, Kevin Richardson, de 51, e Howie Dorough, de 49, integrantes da boy band criada em 1993 (foto: Backstreet Boys/divulgação) 'Estamos muito felizes porque os fãs ainda querem nos ver e estão nos esperando' Howie Dorough, cantor e compositor



Com 30 anos de carreira, o grupo estadunidense Backstreet Boys está no Brasil para dar continuidade aos shows da "DNA world tour", interrompidos em 2020 pela pandemia de COVID-19. Se antes passaria apenas por São Paulo e Rio de Janeiro, agora a banda tem encontro marcado com os fãs de Belo Horizonte neste domingo (29/1), na Esplanada do Mineirão.





“Decidimos chamar o álbum de ‘DNA’ porque realmente é o DNA dos Backstreet Boys. Tem a mistura de vários sons que nos fizeram (ser) os Backstreet Boys. Viemos de origens diferentes, eu tenho background de música latina, os rapazes têm um pouco de country, pop, música dançante, R&B. É o nosso verdadeiro ‘DNA’, com a melodia do pop e a harmonia do R&B. Este álbum representa o que somos, principalmente agora”, explica Howie.





Segundo ele, é “uma honra” vir ao Brasil. “Desejo tudo de bom para vocês com o governo, na política. Espero que todos estejam saudáveis”, afirma. “Sempre aprecio poder ir ao Brasil. Há muitos países que, infelizmente, não podemos visitar por causa da política e do governo. Então, ir a este país incrível é uma honra.”





Assim que a banda lançou o disco, iniciou a “The DNA world tour”, a maior turnê de arena do grupo em 18 anos. AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell chegaram a desembarcar no Brasil em 2020, mas só puderam cantar no Rio de Janeiro.





A apresentação em São Paulo, onde cerca de 45 mil pessoas aguardavam a boy band para ouvir “I want it that way” e outros hits, precisou ser cancelada devido ao lockdown decretado pelo governo para evitar a disseminação da COVID-19.





“Esta turnê é a continuação da apresentação de quase três anos atrás. Estávamos tão tristes por não podermos terminar (a temporada). Fizemos América do Sul e Rio, mas o nosso último show, em São Paulo, o maior, com 45 mil pessoas, infelizmente foi cancelado”, lamenta Howie.

'Nunca vou me esquecer de quando estivemos em Belo Horizonte. Não sabíamos que a temperatura mudava do Norte para o Sudeste do Brasil. Usávamos camisetas e tivemos de comprar jaquetas, porque estava um pouco mais frio' Howie Dorough, cantor e compositor









O cantor ressalta que a banda cumpre agora a promessa de voltar, comemorando a ampliação da agenda por mais cidades – Curitiba, no Paraná, na quarta-feira passada (25/1), e BH, neste domingo, não faziam parte da temporada em 2020.





“Queríamos manter a promessa. Estamos muito felizes porque os fãs ainda querem nos ver e estão nos esperando”, diz ele. A tour de 2023 teve dois shows em São Paulo, outro em Curitiba e se encerra na Esplanada do Mineirão, esta noite.

Os fãs verão basicamente o espetáculo realizado no Rio de Janeiro em 2020. “Mas, claro, é diferente cada noite. Somos seres humanos, temos piadas, algumas coisas que fazemos diferente. Cada show tem o seu sentimento individual”, afirma o compositor.





“Definitivamente, o público ouvirá o álbum ‘DNA’ e todos os nossos hits dos últimos 30 anos”, promete Dorough. “Espero que consigamos fazer uma boa noite para nossos fãs, reviver as memórias dos anos 1990 e 2000 que criamos com eles.”



Howie D diz que "DNA", turnê do Backstreet Boys, é o mix de sonoridades da banda: música latina, country, pop e R&B (foto: Facebook/reprodução)



Beatles e Michael Jackson







Os brasileiros deixaram Dorough e os companheiros impressionados. “Fiquei preocupado em ver aquela quantidade de gente, a paixão e o amor nos olhos dos fãs, lágrimas de felicidade de nos ter em seu país. Foi tão lindo sentir isso. Não poderíamos sair sem fazer algo, então fomos para o telhado e cantamos para nossos fãs”, relembra.





“Nunca vou me esquecer de estar em Copacabana, aproveitar a praia, beber caipirinha, comer bons churrascos brasileiros. E também de pular de asa-delta no Rio. Foi tão lindo! Até Vitor Belfort (lutador de MMA) esteve no nosso show. Tantas pessoas incríveis foram apoiar os Backstreet Boys.”

Em 2015, a banda cantou no Chevrolet Hall, em Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





Em junho de 2015, a banda veio à capital mineira, trazendo a turnê “In a world like this” ao então Chevrolet Hall, rebatizado agora como Arena Hall.

“Nunca vou me esquecer de quando estivemos em Belo Horizonte. Não sabíamos que a temperatura mudava do Norte para o Sudeste do Brasil. Usávamos camisetas e tivemos de comprar jaquetas, porque estava um pouco mais frio”, conta Dorough. O músico elogia as diferenças que o país oferece, “os diferentes climas, as paisagens, as vistas”.





Há outro vínculo de Howie D com BH. “Um dos meus amigos, DJ, acabou se casando com uma menina de Belo Horizonte. Sei que ela tem amigos que estarão no nosso show. Sou muito grato por ele ter conhecido uma bela garota brasileira. Estamos ansiosos para voltar. Estivemos na cidade uma vez, todas as vezes que vamos, (pergunto): por que não passamos por lá? É empolgante saber que desta vez estaremos na cidade”, diz.



'É diferente cada noite. Somos seres humanos, temos piadas, algumas coisas que fazemos diferente. Cada show tem o seu sentimento individual' Howie Dorough, cantor e compositor





Palavrões Durante as temporadas brasileiras, Howie Dorough, AJ McLean, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell aprenderam palavras em português.





“Obrigado foi a primeira palavra em português que aprendi. Acho que os rapazes também aprenderam palavrões que não deveriam ter aprendido (risos)”, revela o cantor.





(foto: Reprodução)



DNA

• Álbum da banda Backstreet Boys

• Lançado em 2019

• Sony Music

• 12 faixas

• Disponível nas plataformas digitais





DNA WORLD TOUR 2023

Com Backstreet Boys. Neste domingo (29/1), na Esplanada do Mineirão (Avenida Abraão Caram, 1.001, São José/Pampulha). Abertura dos portões às 16h. O show começa às 20h30. Pista: R$ 390 (inteira) e R$ 195 (meia-entrada). Pista premium: R$ 790 (inteira) e R$ 395 (meia). DNA Pit A/Pit B: R$ 790 (inteira) e R$ 395 (meia). Informações e vendas on-line: www.eventim.com.br. Classificação etária: a partir de 14 anos. Menores de 10 a 13 anos devem estar acompanhados por responsável legal. Menores de 10 anos não entram.

No início de 2019, o BSB lançou seu 10º álbum de estúdio, “DNA”, indicado ao Grammy. A faixa “Don’t go breaking my heart” foi o primeiro sucesso da banda na Billboard Hot 100, em 10 anos.O cantor se lembra bem de suas visitas ao país. “Tenho tantas memórias incríveis do Brasil. Uma das melhores foi quando estivemos aí em 2001 e fizemos o show da turnê ‘Black & Blue world tour’. Nunca vou me esquecer de quando chegamos no aeroporto. O público nos aguardava do lado de fora e nos acompanhou nas ruas. Nós nos sentimos como os Beatles ou o Michael Jackson lá”, brinca.