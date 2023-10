DJS se unem em festa que promete relembrar grandes sucessos dos anos 2000

739

DJs Válber e Vinicius Amaral vão embalar a pista da Obra em uma viagem nostálgica aos hits dos anos 2000 (foto: Renata Melo/DIVULGAÇÃO)







Há tempos um anúncio não deixa a pista tão animada como a confirmação da segunda edição da Murder On The Dance Floor, na Obra. O encontro, que vai reunir os DJs Válber e Vinicius Amaral, está marcado para 21 de outubro. “Podem ir preparando as panturrilhas porque vem aí mais uma noite daquelas de dançar cantando!”, escreveu Válber, em sua página no Instagram. Na rede social, chamou atenção para a pontualidade. “Lembrem-se de chegar cedo. Na @aobrabh não existe nenhum tipo de facilitação para os atrasados. Chegou tarde tem que esperar na fila.” Vinicius Amaral garante: Será uma noite repleta de energia, diversão e uma viagem nostálgica aos sucessos dance dos anos 2000 que marcaram aquela época”.

Solidariedade na moda

Estado de Minas estará presente com estande na feira Segunda Mana, no rooftop Eleve, na Rua Espírito Santo, 250, no Centro. No encontro, sábado (7/10), das 10h às 17h, estão previstos 25 expositores, entre eles Butic Bardot, Coisas de Maluka, Wishlist, Xodó Brecho, XRU, Perfetto Saboaria, Óleos Essenciais Da Terra e Madame Sophie Brechó. A Jornada Solidária estará presente com roupas de festa de marcas como Barbara Bela, Printing e Almo, entre outras, de coleções passadas e com preços especiais. Os DJs Andreia Around, Xereu e Ricky vão animar a tarde.









Para sempre Rita

Mel Lisboa sobe mais uma vez ao palco como Rita Lee. A atriz solta a voz no tributo à roqueira junto com a Orquestra Opus, na sexta (6/10), às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec. Entre 2014 e 2016, a atriz interpretou a cantora no musical “Rita Lee mora ao lado” e se prepara para voltar à personagem, desta vez na peça inspirada na primeira autobiografia de Rita Lee, lançada em 2016. “A Rita Lee está muito presente na minha vida há muitos anos.

É como se ela nunca tivesse saído de mim. Estou sempre fazendo algum trabalho relacionado a ela, audiolivros, publicidade, shows, a série ‘Elis’, em que eu vivi a Rita. E agora esse novo trabalho, também baseado na sua primeira autobiografia, com previsão de estreia no primeiro semestre de 2024. Estamos na fase de pré-produção (da peça), adaptando o roteiro, para iniciarmos os ensaios. Será um novo mergulho na vida de Rita Lee”, conta a atriz. O concerto “Mel Lisboa com Orquestra Opus – Um tributo a Rita Lee” faz parte da programação que celebra os 10 anos de reabertura do Cine Theatro Brasil Vallourec.

Premiados com oJabuti em TiradentesEliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Jabuti na categoria contos pelo livro “A vestida”, e Jeferson Tenório, que recebeu o mesmo prêmio na categoria romance por “O avesso da pele”, são presenças confirmadas na Feira Literária de Tiradentes. A Fliti, de 25 a 29 de outubro, na cidade histórica do Campo das Vertentes, terá programação gratuita na Praça da Rodoviária, no Largo das Mercês e no Centro Cultural Yves Alves.







Agora vai

Depois de ter a data do show adiado, Leoni confirma para 17 de novembro a comemoração de seus 40 anos de carreira, no Palácio das Artes. A carreira do músico começou nos anos 1980, fundando o Kid Abelha. Mais tarde, criou os Heróis da Resistência, até partir para a carreira solo, em 1993.