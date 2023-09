Festival de domingo, no Mirante Beagá, deve reunir público de 8 mil pessoas

739

Gilberto Gil é uma das atrações do Festival Viva Brasil (foto: Mauro Pimentel/AFP)

A primeira edição do Festival Viva Brasil, no próximo domingo (24/9), promete ser um sucesso. Dos 8 mil ingressos colocados à venda para três áreas (pista, pista premium e Land Spirit experience), restavam ontem (20/9), até o horário de fechamento desta coluna, apenas 50 convites para o espaço que garante acesso ao open bar, informou a organização. O festival no Mirante Beagá, em Olhos D'Água, vai reunir Maria Bethânia, Jorge Ben Jor, Gilsons, Gilberto Gil, Natiruts e Iza em um único palco.

Domingo (24/9), o Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Minas Gerais (Silemg) promove a 1ª Corrida Eu Amo Leite, com largada na Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho. A ideia é reforçar os benefícios do leite e seus derivados para a saúde humana. A concentração começa às 7h50, com alongamentos. Às 8h, terá início a corrida de cinco quilômetros. Às 10h50, será dada a largada para a corrida de 10 quilômetros e também para as caminhadas.

• TALENTO MINEIRO EM LOS ANGELES

A produtora Blackcam, de BH, recebeu o prêmio New Best Release, na categoria melhor lançamento, do Los Angeles Brazilian Festival pela produção do videoclipe “Farsante perfeito”, do músico Matheus Baêta. Há mais de uma década, o festival é referência para cineastas independentes.

• VIVA A LÍNGUA PÁTRIA!

As redes sociais mostram como as pessoas estão cada vez mais distantes das regras básicas da língua portuguesa e como a língua, por causa dos modismos digitais, está cada vez mais pobre. Raríssimo quem sabe escrever uma frase com sujeito, verbo e predicado. Por outro lado, as pessoas se jogam de cabeça em palavras da moda, usadas à exaustão, mas sem pé nem cabeça. Por isso, a coluna bate palmas para espetáculos como “Português com classe”, em cartaz no Teatro Monte Calvário, que sai em defesa da nossa querida língua pátria. O texto é de Rose Gomes, com dramaturgia de Danilo de Castro e direção de Paulo Lobo.

• ENTRE BELO HORIZONTE E O PORTO

Fabricia Loschiavo, terapeuta ocupacional de Belo Horizonte, representa o Brasil no V Congresso Iberoamericano de Neuropsicologia, organizado pela Sociedade Portuguesa de Neuropsicologia (SNPsy). O evento vai até sábado, no Porto, em Portugal. Única profissional brasileira de sua área a ministrar palestra magna na edição deste ano, ela vai abordar o tema “Metodologia de formulação clínica para a intervenção em reabilitação neuropsicológica”.





• • •





Em 2022, Fabricia foi a única terapeuta ocupacional brasileira na comissão científica do congresso. Voltado para o desenvolvimento da neuropsicologia nos países de língua espanhola, portuguesa e inglesa, o encontro reúne os maiores nomes mundiais da área.