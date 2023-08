Três empresários mineiros se unem para abertura de bar na Praça da Estação

739





GOLPE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA





Leitora da coluna faz relato que serve de lição para todos os consumidores. Por causa de uma agenda apertada com sua carreira profissional, estava às voltas com os problemas em sua geladeira.



Até que, num determinado momento em que não podia mais protelar, fez contato com a primeira empresa que veio à sua frente em pesquisa na internet. Como foi bem atendida, com funcionários articulados e pontuais, acreditou estar fazendo um bom negócio.



Em data e horário marcados, ela recebeu os dois funcionários que encontraram os defeitos, explicaram o que seria feito e levaram uma gaveta do eletrodoméstico. O coração gelou quando pensou no valor do serviço. Para sua surpresa, não passou dos R$ 900, parcelados no cartão.





Pagamento feito, os técnicos foram embora, com a promessa de retornarem para concluírem o serviço. Aí começou o perrengue. Os dias se passaram e nada da solução definitiva dos problemas.



A leitora só conseguiu retorno da empresa depois de muitas tentativas e de engrossar o tom de voz. Até que, depois de muita insistência, um dos técnicos voltou, fez um teste que indicou a necessidade de troca de uma das peças. Cansada, percebeu que, apesar de todas as informações que garantiam um serviço seguro e honesto, havia caído em um golpe.



De lição, ficou a certeza de que, na hora do sufoco com problemas técnicos, o melhor mesmo é a opinião e a recomendação dos amigos para não cair numa furada.



Não bastasse a geladeira no CTI, chamou outro técnico, desta vez indicado por uma amiga. Aí veio outro susto. Para colocar o eletrodoméstico em ordem, bastaria a troca de uma mangueira que custaria aproximadamente R$ 40. Lição aprendida, ela espera até hoje a devolução da gaveta da geladeira.





MESA BRASIL

EXEMPLO DE SOLIDARIEDADE





As duas décadas do Mesa Brasil Sesc serão comemoradas na próxima terça-feira (22/8), no Sesc Palladium. O encontro reunirá parceiros doadores do programa, como redes de supermercados, indústria alimentícia, produtores rurais e centrais de abastecimento, além das entidades sociais atendidas pelo Mesa Brasil e os voluntários que ajudam na operacionalização das ações.



Criado em 1994, o projeto já distribuiu mais de 40 milhões de quilos de alimentos para entidades sociais que atendem à população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar no estado.





NO JARDIM

HOUSE MUSIC





A primeira edição da House no Jardim, no Parque do Palácio, está marcada para este sábado (19/8), das 15h às 21h. Na estreia do projeto, o anfitrião Gustavo Bezzi recebe Caio Duarte, ambos performando no formato long set, do início da tarde até o anoitecer. Os ingressos são limitados (300) e estão sendo vendidos via plataforma Let's Events.