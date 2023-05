Denise Magalhães assina decoração do jantar beneficente de Gisele Bündchen

Ainda comemorando o sucesso da inauguração da Verde Que Te Quero Verde, no Belvedere, Denise Magalhães assina a decoração do primeiro jantar beneficente da modelo Gisele Bündchen em parceria com a organização BrazilFoundation, nos Estados Unidos.

AGENDA

FEIRA GARFO

O evento está marcado para sábado (20/5), no Fairchild Tropical Botanic Garden, em Miami. Denise criou e Gisele aprovou cada detalhe que os 250 convidados vão conferir na festa, que contará com a jornalista Robin Roberts, do “Good morning America”, a bailarina Ingrid Silva, show de Ivete Sangalo e after party comandado pela DJ Marina Diniz. Denise é a principal incentivadora da BrazilFoundation em Minas Gerais.

Graveola, Sonora Banda, Paiol de Tonha e Marina Gomes estão confirmadas na programação musical da segunda edição da Feira Garfo, marcada para 28 de maio, na Faculdade Arnaldo. Na parte gastronômica, a feirinha contará com produtos regionais da agricultura familiar, de origem orgânica

MERCADÃO

ARTE DA PERIFERIA

Artista plástico e muralista autodidata, Caio Ronin é um dos 36 expositores na mostra “Conexões entre composições”, que fica em cartaz até 5 de junho, no Mercadão Internacional de Lagoa Santa. A obra "Entre o corte da espada e o perfume da rosa" foi inspirada na frase "matar um leão por dia", algo que é parte da rotina do artista desde a infância. A partir de sua realidade, Caio propõe questionamentos e não aceita o lugar que sempre lhe foi imposto. Na pintura, o artista subverte o dito popular, defendendo a necessidade de domar os leões do dia a dia. O título da obra veio do verso de um rap do Racionais MC's.