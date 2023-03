Pampulha Iate Clube promove almoço de confraternização no PIC Cidade

Antônio Mafra (sentado), Félix Moutinho, Antônio Eustáquio e Sérgio Moreira, no almoço do PIC (foto: Richard Produção e Vídeo/Divulgação)

Foi em clima de almoço de confraternização o encontro organizado pelo presidente do PIC, Antônio Eustáquio da Rocha Soares, na sede social do clube, na Savassi. Taquinho, como é conhecido, recebeu representantes do poder público, parceiros, ex-presidentes e diretoria e o presidente da Fecemg. Na reunião, destacou, entre outros detalhes, a presença dos ex-presidentes Felix Moutinho, Edison Simão e Antonio Mafra, um dos fundadores do clube que, aos 96 anos de idade, é uma das figuras mais ilustres e respeitadas no PIC. O encontro foi acompanhado pela dupla Leandro Pena e Paula e, no cardápio, a tradicional feijoada preparada pela equipe do clube, acompanhada pela caipirinha feita com a cachaça Salinas.





SEIS ANOS DEPOIS

O RETORNO









WAKE

MUNDIAL EM MAIO





O produtor Bruno Dib confirmou a data da edição deste ano do Campeonato Mundial de Wakeboard. O evento toma conta do Clube Serra da Moeda, na Lagoa dos Ingleses, entre os dias 5 e 7 de maio. Além da disputa reunindo atletas internacionais, a programação conta com o Brasil Wake Open e festas .





PÉ DE SONHO

EM TURNÊ





Depois de Divinópolis, Viçosa e Congonhas, o grupo Pé de Sonho passa por Belo Horizonte sábado (25/3), com o show que marca o lançamento do seu mais recente disco, o terceiro da discografia do grupo. O show, no Grande Teatro do Sesc Palladium, reunirá no palco Weber Lopes (violão e voz), Geovanne Sassá (percussão e voz), Sarah Lopes, Lia Lopes, Maria Almeida, Amora Nunes, Sami Nunes e KristoffSilva (vozes), além de Ricardo Cheib (percussão e bateria) e Rogério Delayon (violão de aço, guitarra, banjo e bandolim) e Ivan Corrêa (baixo). Como participação especial, Bill Lucas(percussão), tocando pela primeira vez com o Pé de Sonho.





CERVEJARIA

A MELHOR DE MINAS





A Cervejaria Albanos foi eleita a Melhor Cervejaria de Minas Gerais pelo Concurso Brasileiro de Cervejas 2023, em Blumenau, o mais importante do Brasil e o terceiro maior do mundo. Além disso, o rótulo 1870 Kulmbacher recebeu medalha de ouro na categoria Historical Beer; Albanos Brown Ale, prata na categoria American-Style Brown Ale; e Albanos Dry Stout, bronze na categoria Classic Irish-Style Dry Stout. A 11ª edição recebeu 565 cervejarias de 25 estados diferentes, apresentando 4.085 amostras no total, o que a torna a maior até então. Em Minas, mais de 40 marcas concorreram.