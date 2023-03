Oscar e glamour são inseparáveis desde quando os irmãos Lumière colocaram a imagem em movimento. Por isso, seria fácil – e óbvio – nos basearmos apenas no luxo e beleza para apontar as mais belas que passaram pelo tapete que um dia foi vermelho.

A coluna convidou o consultor de estilo e sustentabilidade Rodrigo Cezário para eleger os cinco looks que marcaram o Oscar 2023. “A premiação teve muitas mulheres lindas, com produções impecáveis”, reconhece.

“O mais esperado é escolher uma jovem magra, com vestido milionário. Mas minha visão de moda passa por propósitos como sustentabilidade e representatividade”, justifica ele, um dos nomes mais queridos e admirados da moda em Belo Horizonte. A seguir, as escolhidas por Cezário:





(foto: Angela Weiss/AFP)

Malala Yousafzai

A ativista paquistanesa ganhadora do Prêmio Nobel da Paz usou vestido de paetês prata da marca Ralph Lauren. O visual glamouroso e modesto foi completado com um capuz para cobrir a cabeça, respeitando sua tradição religiosa.





(foto: Kevin Winter/Getty/AFP)



Danai Gurira

Homenageando a ancestralidade e a força das mulheres negras, a atriz de “Wakanda forever” usou um vestido simples e elegante de Jason Wu. O decote em linha reta serviu para emoldurar seu penteado escultural à la Nina Simone.





(foto: Angela Weiss/AFP)



Hong Chau

Ao solicitar à marca italiana Prada uma proposta para usar na noite de premiação, a atriz, filha de refugiados vietnamitas do pós-guerra, mencionou o desejo de reverenciar suas raízes. O vestido “coluna” com gola mandarim foi produzido em tom delicado de rosa, carregando cauda preta brilhante, o que deixou o visual ainda mais interessante.





(foto: Valerie Macon/AFP)



Cate Blanchett

Durante toda a temporada de premiações, a atriz australiana priorizou a moda sustentável. Para a cerimônia do Oscar, escolheu o visual da Louis Vuitton composto por top de seda azul drapeado e ombreiras marcantes, retirado dos arquivos da casa e combinado com elegante saia azul-marinho com caudas. A atriz complementou o look com a fita azul feita por refugiados, que representa um emblema de compaixão e solidariedade com aqueles que foram forçados a fugir de suas casas por causa da guerra, conflito e perseguição.





(foto: Emma McIntyre/Getty/AFP)



Ana de Armas

Concorrendo ao Oscar de melhor atriz por sua interpretação de Marilyn Monroe em “Blonde”, a cubana trouxe o espírito Old Hollywood em vestido nude sereia com babados na parte da saia e repleto de brilho. O modelo deslumbrante criado pela Louis Vuitton levou mil horas para ser confeccionado e tem elementos similares ao do vestido que Monroe usou no aniversário de 45 anos do presidente John Kennedy, em 1962.