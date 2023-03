Lady Gaga, que quase não foi ao Oscar, fez um dos melhores shows da noite

Lady Gaga se apresentando no Oscar 2023.







E Lady Gaga finalmente apareceu e cantou na cerimônia de entrega das estatuetas da 95ª edição do Oscar, realizada na noite de domingo (12/3).

No entanto, no domingo Lady Gaga se juntou aos convidados do Oscar e teve sua presença no teatro, em Los Angeles, ressaltada pelo mestre de cerimônias da festa, Jimmy Kimmel, em seu monólogo de abertura. "Lady Gaga veio", observou.





Quando surgiu no palco para cantar, a artista surpreendeu pelo look despojado. Ela vestiu camiseta lisa, calça e tênis pretos e usou uma maquiagem discreta, em contraste com o figurino de sua chegada.

Usando um modelo da grife Versace, de corset alongado e transparência ousada, a cantora foi surpreendida por um fotógrafo que caiu, enquanto estava em seu encalço, durante a caminhada pelo tapete ex-vermelho (nesta edição, a cor tradicional foi substituída pelo champanhe) e sua reação em ajudá-lo foi muito comentada na pré-transmissão.





A apresentação

No palco do Dolby Theatre, a cantora estava acompanhada de uma banda simples e fez uma interpretação potente da canção.

Lady Gaga apresentou "Hold my hand", música da trilha de "Top Gun: Maverick. Foi a terceira vez que ela concorreu a melhor canção original (foto: Kevin Winter/Getty Images North America/AFP)

Antes, ela fez uma introdução a respeito da música. "É profundamente pessoal para mim e eu penso que todos nós precisamos uns dos outros… Precisamos de muito amor para passar por essa vida."





Emocionada, completou: "Todos nós precisamos de heróis, às vezes. Existem heróis por todos os lados e em lugares em que não esperamos, mas você pode descobrir que pode ser seu próprio herói, mesmo que se sinta quebrado por dentro".





A apresentação foi uma homenagem a Tony Scott, o diretor original de “Top Gun: Maverick”, que morreu em 2012.

Apresentações da noite

Lady Gaga chega para a festa do Oscar vestindo um modelo Versace (foto: Robyn Beck/AFP)



A apresentação de Lady Gaga não foi a única a agitar a edição deste ano. Rihanna interpretou “Lift me up”, de “Pantera Negra: Wakanda para sempre”, e Sofia Carson e Diane Warren defenderam “Applause”, de “Tell it like a woman”.

David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu, a "Joy" de "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo", cantaram "This is a life", e os cantores indianos Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava performaram "Naatu Naatu", canção original do filme "RRR: Revolta, rebelião, revolução", que levou o prêmio para casa.

Tendo sido um dos assuntos mais comentados da noite, Lady Gaga fez da simplicidade a chave para uma ótima e tocante apresentação.