Flit vai comemorar o centenário de nascimento de Fernando Sabino

Fernando Sabino é autor de "O encontro marcado", clássico da literatura brasileira (foto: Marco Antônio Teixeira/AG)

A quarta edição da Feira Literária de Tiradentes (Flit) foi confirmada para 25 a 29 de outubro, na cidade histórica mineira. Durante reunião entre a diretora da Flit, Cristina Figueiredo, o prefeito de Tiradentes, Nilzio Barbosa, e Bernardo Sabino, filho de Fernando Sabino, acertou-se a homenagem ao centenário do escritor, que completaria 100 anos em 12 de outubro.

EMOÇÃO EM FOTOS

Para matar a saudade da Copa do Mundo do Catar, o Festival de Fotografia de Tiradentes programou a projeção de imagens clicadas pelos mineiros Pedro Vale, Pedro Vilela e Eugênio Sávio, entre outros, que participaram da cobertura do campeonato. Com curadoria de Sergio Moraes, a projeção está marcada para sexta-feira (17/3), no Largo das Forras. No dia seguinte, às 11h, Moraes vai conversar com o público sobre o tema “Fotografia e futebol – Emoção pelas lentes”, no Centro Cultural Yves Alves. A 12ª edição do festival começa na próxima quarta-feira (15/3) e vai até domingo (19/3).

Rejane Faria atua e ministra oficina na mostra do grupo Quatroloscinco (foto: Rafael Freire)

TEATRO

O GRANDE ENCONTRO

Rejane Faria está de volta aos palcos na Mostra “Quatroloscinco 15 anos: Espetáculos, oficinas e encontros”, ao lado dos artistas Marcos Coletta, Assis Benevenuto e Ítalo Laureano. Até domingo (12/3), ela está em cena na peça “Ignorância”, no Galpão Cine Horto. Também vai atuar em “Tragédia”, que ficará em cartaz de 23 a 26 março. Fundadora da companhia, Rejane também ministra a oficina “O trabalho de atuação nas peças do Quatroloscinco”, hoje (11/3) e amanhã (12/3).





A atriz mineira se destaca no filme “Marte Um”, indicado pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2023. Também atua na nova temporada de “Segunda chamada”, série sobre evasão escolar em cartaz no Globoplay que vai chegar à TV aberta. Outro trabalho recente de Rejane é “Ninguém sai vivo daqui”, longa dirigido por André Ristum.

SOLIDARIEDADE

PARA VÍTIMAS DA CHUVA

O Instituto Yduqs e a Estácio se uniram para doar 2t de alimentos às vítimas da tragédia no litoral paulista ocasionada pelas chuvas. As doações foram viabilizadas por meio do engajamento de estudantes, docentes e colaboradores.

IVAN LINS

SÓ SUCESSOS

“Quero falar de amor”, nova turnê de Ivan Lins, chega a Belo Horizonte em 25 de março, no Palácio das Artes. Para o cantor, falar de amor não se limita ao coração. “É também falar dos caminhos da fé, como em ‘Bandeira do Divino’; de esperança, como em ‘Depende de nós’; de amor-próprio, em ‘Chega’; de patriotismo, em ‘Meu país’; e de família, em ‘Aos nossos filhos’”, diz Ivan, citando alguns de seus sucessos.

RECONHECIMENTO

ENTRE OS MELHORES

O Biocor Instituto, fundado em 1985 por Mario Vrandecic (1942-2019), foi apontado pela revista norte-americana Newsweek como um dos melhores hospitais do Brasil. “Esse reconhecimento, fruto da avaliação de médicos especialistas em diversos países, demonstra o nosso foco na assistência à saúde com qualidade, competência, estrutura moderna, tecnologia avançada, segurança, ética e, sobretudo, respeito aos pacientes”, afirma Erika Vrandecic, diretora do Biocor.