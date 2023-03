Concerto de estreia da maestrina Ligia Amadio lota o Palácio das Artes

Ligia Amadio, regente da Sinfônica de Minas, com o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes (foto: Paulo Lacerda/divulgação)

A maestrina Ligia Amadio estreou em grande estilo como regente titular da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG), na quarta-feira (8/3), Dia Internacional da Mulher. A abertura da temporada da série "Concertos da liberdade", no Palácio das Artes, teve casa lotada, inclusive com a presença de autoridades federais.





O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, conduziu a maestrina até o palco e a presenteou com flores. “Em quase 50 anos de história, é a primeira vez que uma mulher assume esta orquestra tão importante. Estamos todos muito honrados com a chegada de Ligia Amadio. Esta casa é sua”, disse o secretário mineiro.

Observado por Claudia Malta, o secretário de Estado de Cultura, Leônidas Oliveira, entrega flores a Ligia Amadio (foto: Paulo Lacerda/divulgação)

O artista plástico Fernando Pacheco tem sua história contada em livro e filme. Nesta sexta (10/3), às 19h, será lançado “Fernando Pacheco – Circuito Atelier”, publicado pela Caravana Editorial, durante a edição virtual do Sempre um Papo. A conversa do pintor com a jornalista Jozane Faleiro será transmitida pelo canal do projeto no YouTube. Já o documentário “Fernando Pacheco – Atelier em movimento” estreia em 29 de março, no Cine Santa Tereza. Dirigido por Fernando Batista (Noir Filmes), ele tem trilha sonora assinada por Alexandre Lopes.

A Casa dos Quadrinhos vai sediar o lançamento da premiada HQ “Pinóquio”, do quadrinista e cineasta francês Vincent Paronnaud, o Winshluss, pela editora belo-horizontina Moby Dick. O evento está marcado para 23 de março, a partir das 18h30. Fora de catálogo no Brasil desde 2012, a publicação tem capa dura e acabamento costurado. Ela se baseia na edição de 10 anos lançada em 2018, na França, trazendo páginas adicionais, artes inéditas e final alternativo. Com tradução de Érico Assis e letreiramento de Lilian Mitsunaga, a releitura, aclamada pela crítica, é narrativa sombria, perturbadora e psicodélica. Gepeto constrói Pinóquio para ser arma metálica de guerra.





Contadas em sua maior parte por meio de imagens, as andanças do boneco são acompanhadas de histórias que se entrelaçam em meio a violência, corrupção e crueldade. “Pinóquio” é o terceiro quadrinho do catálogo da Moby Dick, recém-chegada ao mercado brasileiro. O lançamento do dia 23, uma quinta-feira, integra a programação da 9ª Festa da Francofonia em Belo Horizonte, com entrada franca. Além da editora, o lançamento conta com o apoio da Aliança Francesa de Belo Horizonte e do Serviço de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França para o Estado de Minas Gerais.