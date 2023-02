Com o espetáculo "Viva Momix", companhia volta a BH para celebrar seus 40 anos (foto: Charles Paul Azzopardi/divulgação)

A PóloBH abre a temporada de espetáculos 2023 com a consagrada companhia de dança Momix, que volta ao Brasil para turnê em comemoração aos 40 anos do grupo criado e liderado pelo coreógrafo americano Moses Pendleton.

A parceria entre as produtoras já dura 30 anos, colocando a capital mineira na rota dos grandes espetáculos. “A primeira ação que realizamos juntos foi o 'Concerto dos Meninos Cantores de Viena', no Parque das Mangabeiras, em 1993. Desde então, já são mais de 70 espetáculos”, conta Marisa Machado Coelho, diretora da PóloBH.





Ano passado, a PóloBH trouxe a Belo Horizonte 14 produções. Mais de 30 mil pessoas compareceram aos teatros, número que, para Marisa, demonstra “uma ansiedade maior do público em assistir aos espetáculos culturais”. Para 2023, a produtora mineira já prevê a temporada de grandes sucessos, como o musical “Elas brilham”, a peça “O método Gronholm”, com direção de Lázaro Ramos, e o musical “Palavra de mulher”, que retorna a BH depois de 15 anos da estreia, em nova versão, com trilha de Chico Buarque e grande elenco.





DE OLHO NA FOLIA

A VEZ DA MENINADA





Ainda há fôlego para a folia. Neste sábado (25/2), quem desfila pelas ruas do Bairro Castelo é o bloco infantil Sol na Mão, que leva uma bateria formada por pais, professores, diretores, alunos e amigos da Casa Fundamental. O bloco tem regência de Rodrigo Magalhães, integrante dos blocos Juventude Bronzeada e Havayanas Usadas. A puxadora é a cantora Pri Glenda, do Juventude Bronzeada.





O nome do bloco foi inspirado na música “O homem falou”, de Gonzaguinha. O repertório faz homenagem ao cancioneiro popular brasileiro e a grandes nomes da MPB, como Gilberto Gil, Raul Seixas, Alceu Valença, Jorge Ben Jor, Novos Baianos e Milton Nascimento. Concentração a partir das 8h, na Rua Castelo de Lisboa, 392.