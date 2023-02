Wagner Tameirão e Marcelo Xavier na Praça da Liberdade (foto: HB Audiovisual)

Marcelo Xavier, criador do bloco Todo Mundo Cabe no Mundo, participou da festa foliã em frente ao Memorial Vale, na Praça da Liberdade, no domingo (19/2). Wagner Tameirão, gerente do espaço, e sua equipe fizeram todos os preparativos para que o desfile ocorresse de maneira segura e tranquila para os participantes. Todos puderam curtir o bloco com alegria, sob a bandeira da inclusão.









Quatro anos depois, a ideia enveredou pelo caminho da folia e tomou corpo no bloco, que está aberto a quem quiser construir uma sociedade realmente inclusiva. A ideia é divulgar o carnaval como manifestação popular, democrática, gratuita e aberta ao espaço da rua.

A FESTA NÃO PARA

COM ALINE CALIXTO





Aline Calixto, Júlia Tizumba e Tia Elza, acompanhadas da banda formada por Analu Braga, Nanda Bento, Alcione Oliveira, Alessandra Sales, Maria Elisa, Marcela Nunes e Solange Caetano, fazem no próximo domingo (26/2) a despedida do carnaval de Belo Horizonte, com o desfile do Bloco Filhas de Clara, que nasceu em 2019. A concentração está marcada para as 14h, na Avenida Clara Nunes, 107, no bairro Renascença.