Ivete Sangalo retorna a BH com mais um show histórico em sua carreira

Ivete Sangalo era só alegria no domingo de carnaval, em BH (foto: BS Fotografias/ Divulgação )

Em 2024, a canção “Tempo de alegria” vai completar uma década de seu lançamento por Ivete Sangalo, no álbum “Multshow ao vivo – 20 anos”. A letra expressa o sentimento que marcava, naquela época, as apresentações da então rainha da música baiana. “É amor/ É tanto amor que eu sinto neste momento/ É tão bonito esse mar de mãos/ Ver todo mundo assim cantando”, diz o verso da composição de Neilton Cerqueira Santos, Carlos Magno de Santanna e Filipe Escandurras.

No domingo passado, o We Love Carnaval comprovou tudo isso. Ivete atraiu cerca de 10 mil foliões ao Expominas, de acordo com estimativas extraoficiais. A emoção tomou conta do gigantesco salão quando ela cantou “Felicidade transbordando em mim/ Tem tanto tempo nossa união/ Chegou o dia que o meu coração/ Tá daquele jeito”.

Estrela baiana disse que Minas e sua música marcaram a carreira dela (foto: BS Fotografias/ Divulgação)

Onipresente nos principais eventos ligados à música baiana em Belo Horizonte, como Carnabelô e Axé Brasil, a apresentação mais recente da baiana na capital ocorreu antes da pandemia. Voltar a BH no domingo de carnaval foi muito especial tanto para ela quanto para a plateia, formada, em sua maioria, por fãs de carteirinha.

Ivete deixou claro que não há artista capaz de dominar público e palco como ela. Pulou, cantou e, sobretudo, se divertiu por mais de 90 minutos ao som de hits da carreira e de novas canções lançadas no EP “Chega mais”. Todas na ponta da língua dos fãs, que pediram à estrela baiana para gravar DVD ao vivo em BH.









“A gente se encontrar no meio do carnaval tem sabor muito especial para mim”, revelou, emocionada, elogiando os amigos mineiros. Ivete falou de Janaina Pimenta, sua fonoaudióloga, e fez questão de reverenciar os músicos de sua banda. Também citou a relação com Minas, que, segundo ela, foi fundamental para sua formação como artista. Cobriu Milton Nascimento, Skank, Jota, Pato Fu e Clube da Esquina de elogios.