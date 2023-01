Ivete Sangalo lança canções inéditas que prometem animar o carnaval

Ivete Sangalo diz que seu novo EP, 'Chega mais', vem 'coroar a volta do carnaval' (foto: Universal Music/reprodução)

Já está disponível nas plataformas o EP autoral “Chega mais”, de Ivete Sangalo. “É repertório sobre carnaval, para o carnaval, contando as histórias, as sensações que tenho no carnaval. Como enxergo o carnaval, do ponto de vista romântico, cultural, rítmico e emocional”, explica Ivete. Já está disponível nas plataformas o EP autoral “Chega mais”, de Ivete Sangalo. “É repertório sobre carnaval, para o carnaval, contando as histórias, as sensações que tenho no carnaval. Como enxergo o carnaval, do ponto de vista romântico, cultural, rítmico e emocional”, explica Ivete.

NO PALCO

NOVIDADES PARA O ANO

O ator mineiro Renato Braga, que teve agenda intensa em 2022, promete novidades para este 2023. Natural de Belo Horizonte, ele reside no Rio de Janeiro, onde atua no teatro, televisão e em trabalhos publicitários. Renato participou da peça “Romeu e Julieta.Doc”, compilado de depoimentos sobre a tragédia de Shakespeare; “Você tem certeza de que quer conhecer essa história?” e “Ensaio sobre Edgard e Ritinha”, que nasceram a partir de um mergulho no universo dramatúrgico de Nelson Rodrigues; e “Antes e depois do jantar”, dirigida por Daniel Herz. Também atuou na série “Reis”, da Record.

DIGITAL

FESTIVAL CONFIRMADO

O Fire Festival, referência no mercado de empreendedorismo digital, marketing, tecnologia e inovação da América Latina, está confirmado para 24 a 26 de agosto, em Belo Horizonte. A expectativa é atrair 8,5 mil pessoas, 50% a mais em relação ao ano passado, que teve ingressos esgotados. Entre os participantes estão Bettina Rudolph, copywriter master e influenciadora; Leandro Ladeira, CMO da We do Care; Micha Menezes, publicitário e sócio da Agência Pinguim; Tathiane Deândhela, fundadora e CEO do Instituto Deândhela; e Priscila Zillo, CEO do Grupo Permaneo e do Grupo Sobral.

BOAS-NOVAS

ESPORTE E GASTRONOMIA

O ano letivo não começou, mas a Estácio BH já planeja novidades envolvendo o curso de educação física, coordenado por Beatriz Bicalho. A instituição firmou parceria com a Federação Mineira de Futevôlei para desenvolver uma série de ações. O gestor da unidade Prado, Jorge Piumbini, comemora a associação com a liga da modalidade esportiva que está em plena expansão.

***

“Belo Horizonte contava com apenas cinco quadras e hoje tem 200. Anualmente, a federação promove o Campeonato Mineiro com a participação de 1 mil atletas, figurando entre os cinco eventos de futevôlei mais disputados do país. Um dos cinco pilares de ações e projetos apoiados pela Estácio é o esporte, por isso é um prazer estar

junto com a federação”, destaca Jorge Piumbini.

***

Outra parceria da Estácio BH é com o GoodTruck Brasil, que busca insumos e alimentos que seriam desperdiçados para serem transformados em refeições para pessoas em situação de rua e comunidades vulneráveis. Em 2022, alunos do curso de gastronomia, coordenado por Larissa Fernandes, se uniram à ONG para o preparo de café da manhã. Foram produzidos 300 minibolos, saladas de frutas e demais itens servidos à comunidade do Taquaril. Para este ano, novas ações vêm

sendo planejadas.