Chef Edson Puiati deu consultoria ao primeiro longa mineiro de animação

Edson Puiati com o ator Danton Mello, que dublou Jack, e o produtor Luiz Fernando de Alencar (foto: Nereu Júnior/Divulgação )



A paixão pela cozinha começou aos 17 anos em Barbacena, sua cidade natal. Trinta e seis anos depois, o amor ainda é o mesmo. A novidade, que nem mesmo Edson Puiati esperava, é participar como consultor do primeiro longa brasileiro de animação produzido em Minas Gerais. A paixão pela cozinha começou aos 17 anos em Barbacena, sua cidade natal. Trinta e seis anos depois, o amor ainda é o mesmo. A novidade, que nem mesmo Edson Puiati esperava, é participar como consultor do primeiro longa brasileiro de animação produzido em Minas Gerais.





Puiati foi chamado para colaborar no início do projeto, há cerca de três anos, explicando aspectos técnicos da gastronomia – das terminologias à postura do chef na cozinha. “A ideia era construir a aventura do chef que nós, cozinheiros, vivemos todos os dias”, observa. “Estamos sempre em busca dos ingredientes para fazer o melhor prato. É uma busca diária. Eu, por exemplo, sempre quero fazer algo que você nunca comeu.”





Leonard e Jack, o aprendiz e o chef, no desenho animado dirigido por Guilherme Fiuza Zenha (foto: Sony Pictures/Divulgação)





O chef mineiro começou no Grande Hotel Grogotó, em Barbacena, onde era aluno e chegou ao posto de gerente-geral. Também foi responsável pela implantação do curso de gastronomia da UNA e trabalhou até o ano passado como consultor de gastronomia. Este ano, voltou a trabalhar no Senac, “uma escola de vida”, nas palavras dele.





O longa de Guilherme Zenha fugiu do óbvio e não colocou na tela um chef de Minas executando delícias da cozinha mineira. “Jack é um chef brasileiro, bairrismo não faria sentido”, diz Puiati. O prato apresentado no reality que muda a vida do chef tem como ingredientes ícones da cozinha brasileira. “Fechei os olhos e pensei: qual é o prato que o brasileiro mais come?”, brinca Edson. “Arroz com feijão deixa todo mundo com muita saudade durante as viagens pelo exterior. Mexido não vale. Mexido surge com a limpeza da geladeira. E baião-de-dois independe do tipo de feijão. Pode ser feijão-de-corda, o roxinho.”





Puiati elogia a qualidade do longa, sobretudo por discutir temas como diversidade e inclusão. “É um filme didático, que deve ser levado para as salas de aula”, sugere. Ao comentar o que há em comum entre ele e Jack, aponta o espírito de competição e o empenho em fazer o melhor. “Sempre olho para o meu auxiliar e ouço se ele tem uma boa ideia. Busco a humildade de ouvir o parceiro. Sei muito bem ouvir meus pares”, afirma.