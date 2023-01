Ao completar 25 anos, 'Acredite, um espírito baixou em mim' faz sucesso

A dupla Mauricio Cangussu e Ilvio Amaral apresenta três peças na edição deste ano da Campanha de Popularização do Teatro (foto: Raquel Guerra/divulgação)

Neste 2023, "Acredite, um espírito baixou em mim" completa 25 anos. Podemos dizer, com certeza, que Maurício Canguçu e Ilvio Amaral conhecem bem o caminho do sucesso. Porém, isso não significa que eles não se surpreendam quando algo de bom ocorre. Foi o que aconteceu na estreia da comédia nesta edição da Campanha de Popularização do Teatro e Dança. Já na abertura das bilheterias, os ingressos até o próximo dia 29 se esgotaram. Há possibilidade de sessões extras. "Isso não ocorre há pelo menos oito anos", pondera Maurício, explicando que a procura costuma aumentar ao longo das temporadas.









Outro exemplo é “Mayo”, peça encenada por Maurício Canguçu e Ilvio Amaral. “Em um teatro como o Feluma, com 400 lugares, levar 200 pessoas para ver uma peça bem diferente do 'Espírito' é muito bom”, comemora o artista. No caso de “Espírito”, ele revela que tem recebido mensagens do público nas redes sociais, boa parte vindas de famílias inteiras ou de grupos de 10 a 20 amigos





Vale lembrar: em 2 de fevereiro, Maurício e Ilvio estarão no Palácio das Artes com “Velório à brasileira”, sucesso do teatro de Belo Horizonte desde os anos 1990. A novidade é que no segundo semestre a dupla estreia “Colisão”, que marca o reencontro deles com Guilherme Leme. “A peça é a homenagem que faremos ao teatro”, afirma Canguçu. O texto é de Renata Mizrahi, que ganhou os prêmios Zilka Salaberry e Shell, esse último por Galápagos”, em 2014.





AUTÓGRAFOS

“ENTRADAS DE MINAS”





O fotógrafo Thiago Carvalho marcou para quinta-feira (19/1) o lançamento de seu livro “Entradas de Minas”. Noite deautógrafos a partir das 19h30, no Memorial Vale.





NAS REDES

“PERTO DE VOCÊ”





Canção de Lula Ribeiro, “Perto de você” chega remixada às plataformas digitais na sexta-feira (20/1). Parceria com Sérgio Rodrigues, a música foi produzida pelo DJ sergipano Versianni.