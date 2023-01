Venda de 6 mil ingressos anima o coordenador da Campanha de Popularização

Carluty Ferreira na peça "O homem do caminho", em cartaz no Teatro Estação BH neste fim de semana (foto: Ricardo S. Gonçalves/divulgação)

Libertação. Talvez essa seja a palavra que melhor define a 48ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Belo Horizonte, que começou na última quinta-feira (5/1) e segue com extensa programação de peças, performances de dança e stand-up comedy até 12 de fevereiro.





Este ano, a campanha oferece 112 espetáculos. O Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas (Sinparc), promotor do evento, abriu mão de pré-requisitos como o ineditismo do espetáculo e a cobrança de taxa dos participantes.





“O número de atrações aumentou porque a gente falou com os artistas: Olha, todo mundo pode participar. Mesmo que você não tenha espetáculo novo, pode voltar e encenar os antigos”, comenta Dilson Mayron, coordenador-geral da campanha.

Inéditas e reprises

Segundo ele, a estratégia deu certo. Das 112 inscrições, 40 são montagens inéditas. Entre as reprises estão antigas conhecidas do público, como “Acredite, um espírito baixou em mim”, de Ronaldo Ciambroni (campeã de bilheteria da campanha), e as peças infantis “Chapeuzinho Vermelho”, “Os vingadores” e “Três Porquinhos – A clássica história”. Todas em cartaz neste final de semana.

Ilvio Amaral em "Acredite, um espírito baixou em mim", comédia campeã de bilheteria da Campanha de Popularização (foto: Cláudia Rocha/divulgação)





Vinte atrações serão apresentadas neste sábado e domingo (7 e 8/1), sendo sete infantis e 13 adultas. Para os pequenos, há as opções “João e o pé de feijão”, “A Liga da Justiça vs Coringa”, “O Gato de Botas” e “O sonho das pérolas”.





Adultos poderão escolher entre “Adivinhe quem vem para rezar”, “Atualmente – A mente deste homem”, “Bingo com Jessy Cristal”, “Citações”, “O belo indiferente”, “Telemarketing sincera em: Vida de telemarketing”, “Café com Jandira”, “O homem do caminho”, “Pouso forçado, uma história de amor” e “Suspeito – Um crime improvisado”.





Também estarão em cartaz as veteranas “Família pão com ovo”, de Wesley Marchiori, e o monólogo “Como desencalhar depois dos 30”, de Chris Geburah.





Dilson Mayron está confiante. O otimismo, explica, vem da venda de ingressos. Apenas na terça-feira, quando as bilheterias abriram, cerca de 6 mil entradas foram vendidas.





“Foi uma surpresa muito positiva para a gente”, ressalta Mayron. “Os pontos físicos de venda têm filas enormes, e olha que a maior parte delas nós fazemos pelo portal Vá ao Teatro.”

"O sonho das pérolas" é atração infantil de hoje e amanhã, no palco do CCBB (foto: Tati Motta/divulgação)







Depois das edições minguadas de 2021 e 2022, Mayron diz que se conseguir vender 50 mil ingressos este ano, o evento pode ser considerado um sucesso.





“Antigamente, a gente trabalhava com a expectativa de atingir 100 mil, 150 mil. Mas hoje não podemos mais trabalhar com esses números, porque estamos recomeçando. Além disso, a campanha vai durar menos tempo por causa do carnaval, no início de fevereiro”, explica.





O evento, que durava 45 dias em média, será realizado em 38, perdendo dois finais de semana, justamente os dias que mais atraem o público.

Mobilização de 1 mil trabalhadores

Realizada pelo Sinparc com recursos da Lei de Incentivo, a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança envolve o trabalho de cerca de 1 mil pessoas.





“Esse dinheiro é para pagar funcionários, bilheteiros, motoristas, office boys, o pessoal do financeiro, as pessoas dos pontos de venda, assessoria de imprensa e de marketing, as peças gráficas de divulgação. Tudo isso”, afirma Mayron.





“Sem contar que as coisas hoje estão caríssimas. Só o papel, que a gente usa na produção do material gráfico, teve aumento de 40%. Ou seja, a gente está pagando quatro vezes mais do que no ano passado”, emenda.

Mayron está confiante com relação ao futuro do setor com a recriação do Ministério da Cultura, comandado pela cantora Margareth Menezes.





“Para nós, é muito mais interessante ter o ministério do que misturar cultura com turismo (modelo da secretaria nacional criada pelo governo Bolsonaro). Depois que foi rebaixada a Secretaria Especial, a Cultura passou a contar com equipe pequena, que não dava conta de atender à demanda do país inteiro. Isso acabou travando os projetos que a gente enviava”, finaliza.





48ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA

Até 12 de fevereiro. A programação completa pode ser conferida no site da campanha. Valores de ingressos à venda nos postos da Sinparc e no site variam de R$ 15 a R$ 20. Na bilheteria do teatro, os valores são determinados por cada espaço. Postos oficiais no Shopping Cidade (Estacionamento G5), na Rua Tupis, 337, Centro, de segunda a sábado, das 10h às 19h, e domingos, das 10h às 18h; e no Shopping Pátio Savassi (Piso L3), Avenida do Contorno, 6.061, Funcionários, de segunda a sábado, das 12h às 19h, e domingos, das 14h às 18h.



PROGRAME-SE

PEÇAS INFANTIS





“O sonho das pérolas”

• CCBB. Neste sábado e domingo, às 17h





“João e o pé de feijão”

• Espaço alternativo do Shopping Cidade. Neste sábado e domingo, às 11h





“Três Porquinhos – A clássica história”

• Teatro da Assembleia. Neste sábado e domingo, às 16h30





"A Liga da Justiça vs Coringa"

• Teatro Pátio Savassi. Neste sábado e domingo, às 16h





“Chapeuzinho Vermelho”

• Teatro Francisco Nunes. Neste sábado e domingo, às 16h





“O Gato de Botas”

• Teatro Marília. Neste sábado e domingo, às 16h





“Os Vingadores”

• Teatro Pátio Savassi. Neste sábado e domingo, às 17h15





PEÇAS ADULTAS





“Adivinhe quem vem para rezar”

• Funarte. Neste sábado, às 20h, e domingo, às 19h





“Atualmente – A mente deste homem”

• Teatro Nossa Senhora das Dores. Neste sábado, às 20h, e domingo, às 19h30





“Bingo com Jessy Cristal”

• Funarte. Neste sábado, às 20h, e domingo, às 19h





“Citações”

•CCBB. Neste sábado e domingo, às 19h





“O belo indiferente”

• Teatro Feluma. Neste sábado, às 21h, e domingo, às 20h





“Telemarketing sincera em vida de telemarketing”

• Cine Theatro Brasil Vallourec. Neste sábado, às 20h





“Acredite, um espírito baixou em mim”

• Cine Theatro Brasil Vallourec. Neste sábado, às 21h, e domingo, às 19h





“Café com Jandira”

• Teatro Francisco Nunes. Neste sábado, às 20h30, e domingo, às 19h





“Como desencalhar depois dos 30”

• Teatro Pátio Savassi. Neste sábado, às 20h, e domingo, às 19h





“Família pão com ovo”

• Teatro da Assembleia. Neste sábado, às 20h, e domingo, às 19h





“O homem do caminho”

• Teatro Estação BH. Neste sábado, às 20h, e domingo, às 19h





“Pouso forçado, uma história de amor”

• Teatro Sesiminas. Neste sábado, às 20h30, e domingo, às 19h





“Suspeito – Um crime improvisado”

• Cine Theatro Brasil Vallourec. Neste domingo, às 20h30