Fabrício da Silva Quirino Júnior vai ter aulas na UFMG (foto: Reprodução)

Fabrício da Silva Quirino Júnior, aluno do 8º ano da Escola Americana de Belo Horizonte, conquistou a medalha de ouro na 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Representante dos colégios privados, ele foi o 1º colocado em Minas Gerais e o 10º no Brasil. As medalhas serão entregues em Brasília, em data a ser anunciada.









A olimpíada faz parte do projeto nacional dirigido a escolas públicas e privadas realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática e recursos dos ministérios da Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação.

EM CENA

20 ANOS NO PALCO

Com a estreia de “Aceita que dói menos” na 48ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, o ator Marcelo Ricco comemora duas décadas no ofício. O espetáculo terá sessões em 26 e 27 de janeiro, às 20h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium.

DE OLHO NA FOLIA

AS DIVAS DE CALIXTO

Beth Carvalho, Elza Soares, Marília Mendonça, Maria Bethânia, Ludmilla, Anitta, Gal Costa, Dona Ivone Lara, Madonna, Rihanna e Beyoncé serão algumas das homenageadas pelo Bloco da Calixto, que adotou o tema Divinas divas nesta folia. Desde o primeiro desfile, o bloco mantém 50% da equipe feminina, com cachês idênticos, lutando pela igualdade de gênero. O pré-carnaval está marcado para 4 de fevereiro, às 15h, no Galpão 54. O show será aberto pelo bloco Garotas Solteiras e a DJ Palomita.

FUNK

FOLIA COM MCs

O bloco Funk You confirma seu desfile para a terça-feira de carnaval, 21 de fevereiro, com concentração a partir das 9h, em frente à Igreja São José. Depois de dois anos sem levar alegria para as ruas, a novidade é a presença de MCs da cena do funk de Belo Horizonte.