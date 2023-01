Moisés Navarro planeja gravar cenas de seu novo vídeo também nas montanhas mineiras (foto: Diogo Faria/divulgação)





Moisés Navarro faz jus ao ditado popular: enquanto descansa, carrega pedra. Em férias em João Pessoa, na Paraíba, o músico mineiro aproveitou para gravar o clipe de “Mar e montanhas”.

REFERÊNCIA

VIVA AFONSO CELSO!

O América Futebol Clube e a Una estão em festa para comemorar os 90 anos de Afonso Celso Raso, completados na última quinta-feira (19/1). Decano daquela universidade, ele foi cinco vezes presidente do Coelho. Reconhecido pela atuação brilhante nas áreas esportiva, jurídica e jornalística em Minas Gerais, Raso é um dos professores de direito mais respeitados de Belo Horizonte.





***





Nascido em Barbacena, Afonso Celso se mudou para Belo Horizonte ainda criança. Aos 24 anos, formou-se em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Entre os postos que ocupou, foi diretor-geral da Ademg, entre 1975 e 1982, e responsável pela construção do ginásio do Mineirinho. Na Una, onde dá aulas há cerca de 60 anos, também foi advogado.

HARPA BARROCA

ESTREIA EM EP

A recifense Priscila Gama, que faz trabalho inédito no Brasil com a harpa barroca, lança o EP “Amelinda”, com homenagens a Marielle Franco e Ágatha Félix, assassinadas no Rio de Janeiro. A gravação ocorreu no Conservatório Pernambucano de Música, com apoio do Sistema de Incentivo à Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife e Prefeitura do Recife. Os arranjos são assinados por Priscila. O EP conta com a colaboração de várias mulheres: Karol Maciel (sanfona), Laís de Assis (viola de 10 cordas), Cynara Casé (baixolão) e Tainá Menezes (percussão).

DE OLHO NA FOLIA

VIP NO RIO