Carnaval lotou salões do Minas Tênis Clube, alegrando crianças e adultos

Manuela Muzzi, Sofia Patente, Luísa Mendes e Lucas Nunes Costa na matinê do MTC (foto: Orlando Bento/Divulgação)

Das ruas aos clubes, não faltaram opções para o folião em Belo Horizonte. O Minas Tênis Clube, por exemplo, reuniu os sócios de domingo a terça-feira gorda.





No “Minas folia”, realizado na unidade 1 do clube, o grupo Trem dos Onze apresentou repertório de samba.

Saulo, Isabela, Gabriela e Giuliana Barbosa (foto: Orlando Bento/Divulgação)

Na segunda-feira, foi a vez da banda Mais Amor, com pagode e música popular brasileira. Na terça, a folia terminou com a banda Meu Rei e clássicos do axé. Matinês de carnaval fizeram a alegria da criançada no feriado.

Já o salão de festas do Minas 2 foi animado pela banda Baterebate.