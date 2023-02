Mariana Sobreira, Manu Diniz e Nega Kely no pré carnaval de BH

No Baile das Divas, Manu Diniz e Nega Kely se inspiram em Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Luiz Caldas, Caetano e Gil (foto: Guilherme Barros/ Divulgação)





A reabertura da programação do Baretto, bar do Hotel Fasano Belo Horizonte, será a partir de sexta-feira (10/2), em clima de carnaval. Quem abre a temporada é o Baile das Divas, com Manu Diniz e Nega Kely apresentando repertório com sucessos de Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Luiz Caldas, Caetano e Gil.









PARA TODOS

DIVERSÃO E ARTE





O Mira!, na cobertura do edifício Dona Júlia Guerra, na Praça Sete, abrirá suas portas para abrigar eventos culturais. Depois do carnaval, receberá também a segunda unidade do Zuzunely, restaurante e café especializado em brunch com produtos artesanais, assinado pela chef Bruna Haddad. A festa de inauguração está marcada para sexta-feira (10/2) e é aberta ao público, com compra antecipada de ingresso pelo Sympla.





ROMANCE

O AMOR ESTÁ NO AR





Agora não há mais segredo. O modelo mineiro Alex Cunha está namorando a atriz Débora Nascimento, ex do também ator José Loreto. O novo casal é discretíssimo em suas aparições em redes sociais. Alex é um dos rostos mais conhecidos no mercado internacional da moda





MÚSICA

VIVA CHICO MÁRIO





A vida e obra de Chico Mário serão celebradas no 1º Prêmio Francisco Mário de Guitarra Popular. Iniciativa de Marcos Souza, filho do compositor mineiro e um dos responsáveis pelo Instituto Cultural Chico Mário (ICCM), vai distribuir US$ 9 mil em prêmios, que serão divididos entre 10 músicos. A etapa final será em Buenos Aires, na Argentina..